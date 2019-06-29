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Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! 'İmdadıma 10 polis yetişti' dedi ama...

Genç şarkıcı Aleyna Tilki hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de söylemleriyle gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ile çok konuşulan Aleyna Tilki, bu kez gecelerde görüntülendi ve açıklamasıyla olay yarattı. Tabi ki sadece bununla yetinmedi. İşte son dönemin olay ismi Aleyna Tilki'nin o anları...

29.06.2019 14:04 - Son Güncelleme: 29.06.2019 14:04
Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! 'İmdadıma 10 polis yetişti' dedi ama...

Son zamanlarda yaptığı ilginç paylaşımlarla sık sık gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Cihangir'deki bir kafede görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Aleyna, Taksim'e gittiğinde hayranlarının etrafını sarmasına sitem etti.

Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! 'İmdadıma 10 polis yetişti' dedi ama...

PARA DAĞITTI

Posta'da yer alan habere göre; Cihangir'de kahve içen genç şarkıcı, kendisini tanıyarak yanına gelen satıcıları da boş çevirmedi. Tilki, çiçek ve mendil satan çocuklara 350-400 TL para dağıttı. Arkadaşlarıyla sohbet eden genç şarkıcı, Milli Piyango satıcısını görünce yanına çağırdı ve kazı kazan oynadı.

Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! 'İmdadıma 10 polis yetişti' dedi ama...

"İMDADIMA POLİSLER YETİŞTİ"

Kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşan Aleyna, kalabalıktan da şikayet etti. Muhabirlerle sohbet eden Aleyna, "Taksim'de hayranlarım çevremi sardı. İmdadıma 10 polis yetişti. Onların refakati ile gelebildim" dedi.

Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! 'İmdadıma 10 polis yetişti' dedi ama...

Aleyna Tilki gözler önünde büyüyen çocuk yıldızlardan biri.

Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! 'İmdadıma 10 polis yetişti' dedi ama...

Ekranlara ilk çıktığındaki halleri hala akıllarda.

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