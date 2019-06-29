Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! 'İmdadıma 10 polis yetişti' dedi ama...
Genç şarkıcı Aleyna Tilki hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de söylemleriyle gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ile çok konuşulan Aleyna Tilki, bu kez gecelerde görüntülendi ve açıklamasıyla olay yarattı. Tabi ki sadece bununla yetinmedi. İşte son dönemin olay ismi Aleyna Tilki'nin o anları...
29.06.2019 14:04
- Son Güncelleme: 29.06.2019 14:04
PARA DAĞITTI
Posta'da yer alan habere göre; Cihangir'de kahve içen genç şarkıcı, kendisini tanıyarak yanına gelen satıcıları da boş çevirmedi. Tilki, çiçek ve mendil satan çocuklara 350-400 TL para dağıttı. Arkadaşlarıyla sohbet eden genç şarkıcı, Milli Piyango satıcısını görünce yanına çağırdı ve kazı kazan oynadı.
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