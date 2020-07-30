Umut Evirgen’den ayrılan Tuba Büyüküstün’den sitem dolu sözler!
Kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak'la evliliğini bitirmesinin ardından işletmeci Umut Evirgen'le aşk yaşamaya başlayan oyuncu Tuba Büyüküstün, birkaç ay önce ilişkisini sonlandırdı. Ayrılığı hakkında bugüne kadar konuşmayan Büyüküstün'den sitem dolu açıklama geldi.38 yaşındaki güzel oyuncu, "Bırakın sanatçı olmayı insan olarak mahremiyetimize saygıyı hak etmiyor muyuz?" dedi.
30.07.2020 09:36
- Son Güncelleme: 30.07.2020 09:38
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