Umut Evirgen’den ayrılan Tuba Büyüküstün’den sitem dolu sözler!

"SANATÇI OLARAK GÖREVİM OLAN AÇIKLAMAYI YAPAYIM"

"Magazin basınında yine asılsız haberler torbasına bir haber daha eklenmiş, torba bayağı bir ağırlaştı. Bir birey özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayı sevmiyor diye fütursuzca at koşturma anlayışını algılamakta maalesef zorlanıyorum.