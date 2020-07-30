Haberler Galeri Magazin Umut Evirgen’den ayrılan Tuba Büyüküstün’den sitem dolu sözler!

Umut Evirgen’den ayrılan Tuba Büyüküstün’den sitem dolu sözler!

Kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak'la evliliğini bitirmesinin ardından işletmeci Umut Evirgen'le aşk yaşamaya başlayan oyuncu Tuba Büyüküstün, birkaç ay önce ilişkisini sonlandırdı. Ayrılığı hakkında bugüne kadar konuşmayan Büyüküstün'den sitem dolu açıklama geldi.38 yaşındaki güzel oyuncu, "Bırakın sanatçı olmayı insan olarak mahremiyetimize saygıyı hak etmiyor muyuz?" dedi.

30.07.2020 09:36 - Son Güncelleme: 30.07.2020 09:38
Umut Evirgen’den ayrılan Tuba Büyüküstün’den sitem dolu sözler!

İşletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Tuba Büyüküstün, özel hayatıyla ilgili sitem dolu açıklamada bulundu. Ayrılığı hakkında bugüne kadar konuşmayan Büyüküstün Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Umut Evirgen’den ayrılan Tuba Büyüküstün’den sitem dolu sözler!

"SANATÇI OLARAK GÖREVİM OLAN AÇIKLAMAYI YAPAYIM"

"Magazin basınında yine asılsız haberler torbasına bir haber daha eklenmiş, torba bayağı bir ağırlaştı. Bir birey özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayı sevmiyor diye fütursuzca at koşturma anlayışını algılamakta maalesef zorlanıyorum.

Umut Evirgen’den ayrılan Tuba Büyüküstün’den sitem dolu sözler!

'Aldattılar, aldattı, aldatıldı! Yok onunla değil, bununla aldatmış. Aa aldatma yokmuş. Dayanamadılar, barıştılar' ve daha neler neler. 'Haber yok, kimi yazsak okunur' diye belli kişiler üzerinden haber devamlılığı yaratılmaya çalışılıyor sanırım.

Umut Evirgen’den ayrılan Tuba Büyüküstün’den sitem dolu sözler!

Bırakın sanatçı olmayı, insan olarak mahremiyetimize saygıyı hak etmiyor muyuz? Halka 'mâl olmak' deyimi düzeltme (inceltme) işareti kaldırılınca yanlış anlaşılmaya sebep oldu galiba. Yeni algıda, halka 'mal olmuş' bir sanatçı olarak özel hayatımla ilgili görevim olan açıklamayı yapayım.

Umut Evirgen’den ayrılan Tuba Büyüküstün’den sitem dolu sözler!

Umut ile birkaç ay önce ayrıldık. Benim hayatımdaki varlığı ve değeri büyük. Mahremiyetimize saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Saygı duymayı bilmek zenginliktir. Anlamlar kaybolmasın diye inceltme işaretlerine ihtiyacımız var. Herkese sevgiler."

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Gülşah Saraçoğlu neon bikinisi ile sosyal medya gündeminde! 'Ablanın olaylara bakış açısı oldukça farklı'
Gülşah Saraçoğlu neon bikinisi ile sosyal medya gündeminde! 'Ablanın olaylara bakış açısı oldukça farklı'