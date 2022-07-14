Umut Evirgen ile tatilde 9.4 milyon takipçisine şoku yaşattı! Serenay Sarıkaya yüzük taktı! Alyansları sosyal medyayı salladı! O paylaşımı...

Cem Yılmaz ile ilişkisini bitirdikten sonra işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açan Serenay Sarıkaya gündemden düşmüyor. 30 yaşındaki güzel oyuncu bir küsüp bir barıştığı sevgilisi ile tatilde aşk tazeledi. Arkadaş çevresi ile birlikte Yunanistan'ın Kiklad Adaları'ndaki Naousa bölgesinde tatile çıkan Sarıkaya her anını sosyal medya hesabından paylaşıyor.