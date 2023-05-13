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Haberler Magazin Umut Akyürek açtı ağzını yumdu gözünü "Kalasoğlu kalas kesilip buruna dikilen dudaklar benim gibi sülün vücutlu ve bebek yüzlü..."

Umut Akyürek açtı ağzını yumdu gözünü "Kalasoğlu kalas kesilip buruna dikilen dudaklar benim gibi sülün vücutlu ve bebek yüzlü..."

Yerli Angelina Jolie olarak anılıyordu bakın estetiklerle ne hale geldi... Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan Türk Sanat Müziği sanatçılarından biri olan 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Umut Akyürek'e, yerli Angelina Jolie deniyordu. Masmavi gözleri, edalı bakışlarıyla herkesi kendisine hayran bırak Umut Akyürek son dönemde estetik haberleriyle sık sık gündeme geliyor. Akyürek, bu haberlere ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bakın neler dedi neler.

13.05.2023 11:12 - Son Güncelleme: 13.05.2023 11:12
Umut Akyürek açtı ağzını yumdu gözünü Kalasoğlu kalas kesilip buruna dikilen dudaklar benim gibi sülün vücutlu ve bebek yüzlü...

Yerli Angelina Jolie olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye bölmüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Umut Akyürek açtı ağzını yumdu gözünü Kalasoğlu kalas kesilip buruna dikilen dudaklar benim gibi sülün vücutlu ve bebek yüzlü...

Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek geçtiğimiz aylarda yüzüne sülük koydurttuğu video ile çok konuşulmuştu.

Umut Akyürek açtı ağzını yumdu gözünü Kalasoğlu kalas kesilip buruna dikilen dudaklar benim gibi sülün vücutlu ve bebek yüzlü...

Şarkıcı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri oldu çıktı.

Umut Akyürek açtı ağzını yumdu gözünü Kalasoğlu kalas kesilip buruna dikilen dudaklar benim gibi sülün vücutlu ve bebek yüzlü...

Akyürek'in geçirdiği estetik operasyonlar sık sık gündeme geliyor. Akyürek önceki gün imaj değişikliğine gitmiş ve bununla birlikte estetikleri gündeme gelmişti.

Umut Akyürek açtı ağzını yumdu gözünü Kalasoğlu kalas kesilip buruna dikilen dudaklar benim gibi sülün vücutlu ve bebek yüzlü...

Bu paylaşımlar sonrası Akyürek bir karşı paylaşım yaptı ve açtı ağzını yumdu gözünü.

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