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Ümit Erdim kızı Ses Erdim ile fotoğrafını paylaştı sosyal medya onları konuştu: Babasının aynısı...

Ümit Erdim 73 kilo vermesiyle eleştirilerin odağı olmuş ve bir süre magazin gündemini verdiği kilolarla meşgul etmişti. 34 yaşındaki oyuncu bu kez kızı Ses ile gündem oldu. Eylül 2015'te aşk yaşamaya başlayan Ümit Erdim ile Seda Çınar, iki yıl önce dünya evine girdi. Ünlü çiftin bebeği Ses, geçtiğimiz sene dünyaya geldi. Ümit Erdim'in kızı Ses ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşması üzerine sosyal medya kullanıcıları Erdim ailesini konuşmaya başladı. Babasına olan benzerliği ile dikkat çeken Ses Erdim, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Ümit Erdim'in kızı ve diğer ünlü isimlerin çocukları...

27.11.2019 18:42 - Son Güncelleme: 27.11.2019 18:57
Ümit Erdim kızı Ses Erdim ile fotoğrafını paylaştı sosyal medya onları konuştu: Babasının aynısı...

Ümit Erdim ve kızı Ses sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu Ümit Erdim'in Instagram hesabından "Çarşambanız hayrolsun" notuyla paylaştığı fotoğrafa kısa sürece beğeni ve yorum yağdı. İşte babasına olan benzerliği ile dikkat çeken Ümit Erdim'in kızı Ses Erdim...

Ümit Erdim kızı Ses Erdim ile fotoğrafını paylaştı sosyal medya onları konuştu: Babasının aynısı...

ALMEDA ABAZİ - TOLGAHAN SAYIŞMAN'IN OĞLU

Efehan Sayışman

Ümit Erdim kızı Ses Erdim ile fotoğrafını paylaştı sosyal medya onları konuştu: Babasının aynısı...
Ümit Erdim kızı Ses Erdim ile fotoğrafını paylaştı sosyal medya onları konuştu: Babasının aynısı...

CEREN BENDERLİOĞLU'NUN KIZI

Nur Benderlioğlu

Ümit Erdim kızı Ses Erdim ile fotoğrafını paylaştı sosyal medya onları konuştu: Babasının aynısı...

BERKAY ŞAHİN'İN KIZLARI

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