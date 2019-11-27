Ümit Erdim kızı Ses Erdim ile fotoğrafını paylaştı sosyal medya onları konuştu: Babasının aynısı...

Ümit Erdim ve kızı Ses sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu Ümit Erdim'in Instagram hesabından "Çarşambanız hayrolsun" notuyla paylaştığı fotoğrafa kısa sürece beğeni ve yorum yağdı. İşte babasına olan benzerliği ile dikkat çeken Ümit Erdim'in kızı Ses Erdim...