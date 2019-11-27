Ümit Erdim kızı Ses Erdim ile fotoğrafını paylaştı sosyal medya onları konuştu: Babasının aynısı...
Ümit Erdim 73 kilo vermesiyle eleştirilerin odağı olmuş ve bir süre magazin gündemini verdiği kilolarla meşgul etmişti. 34 yaşındaki oyuncu bu kez kızı Ses ile gündem oldu. Eylül 2015'te aşk yaşamaya başlayan Ümit Erdim ile Seda Çınar, iki yıl önce dünya evine girdi. Ünlü çiftin bebeği Ses, geçtiğimiz sene dünyaya geldi. Ümit Erdim'in kızı Ses ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşması üzerine sosyal medya kullanıcıları Erdim ailesini konuşmaya başladı. Babasına olan benzerliği ile dikkat çeken Ses Erdim, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Ümit Erdim'in kızı ve diğer ünlü isimlerin çocukları...
27.11.2019 18:42
- Son Güncelleme: 27.11.2019 18:57
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