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Uğur Pektaş'tan oğlu Murathan paylaşımı: Hep sevememekten... Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik ve...

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş hayranları tarafından her daim merak ediliyor. 2008 - 2011 yılları arasında evli kalan çiftin bir de Murathan adında erkek çocukları var. Ünlü çift yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra ilişkilerine bir şans daha vermiş ve barışmışlardı. Bu süreçte oğulları Murathan büyüdü, kocaman oldu. Fakat geçtiğimiz günlerde de Gamze Özçelik'in, baba Uğur Pektaş'ın, oğlu Murathan'ı görememesine yönelik bir karar aldığı öğrenildi. Bu gelişme sonrası Uğur Pektaş'tan oğlu Murathan ile ilk paylaşım geldi. Yaşanan gelişme sonrasında en çok merak edilen Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in çocukları Murathan oldu. İşte başta Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan olmak üzere ünlülerin çocukları...

14.04.2020 08:53 - Son Güncelleme: 14.04.2020 08:53
Uğur Pektaş'tan oğlu Murathan paylaşımı: Hep sevememekten... Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik ve...

Geride bıraktığımız günlerde Gamze Özçelik, oğlunun babası Uğur Pektaş için mahkemeden karar aldırmış ve görmesini yasaklatmıştı. Herkes hala bunun nedenini merak ederken, Uğur Pektaş'tan oğlu Murathan ile paylaşım geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Uğur Pektaş'tan oğlu Murathan paylaşımı: Hep sevememekten... Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik ve...

'HEPSİ SEVEMEMEKTEN...'

Oğlu ile fotoğraf paylaşan Uğur Pektaş altına şu notu düştü:

'Sevginin olduğu yerde harfler birleşmez, cümleler hep sevememekten...'

Uğur Pektaş'tan oğlu Murathan paylaşımı: Hep sevememekten... Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik ve...

Bu paylaşım sonrası herkes Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'ı merak ediyor. İşte başta Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş olmak üzere ünlülerin çocukları.

Uğur Pektaş'tan oğlu Murathan paylaşımı: Hep sevememekten... Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik ve...

MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA

Uğur Pektaş'tan oğlu Murathan paylaşımı: Hep sevememekten... Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik ve...

MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA

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