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Uğur Pektaş'tan oğlu Murathan paylaşımı: Hep sevememekten... Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik ve...

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş hayranları tarafından her daim merak ediliyor. 2008 - 2011 yılları arasında evli kalan çiftin bir de Murathan adında erkek çocukları var. Ünlü çift yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra ilişkilerine bir şans daha vermiş ve barışmışlardı. Bu süreçte oğulları Murathan büyüdü, kocaman oldu. Fakat geçtiğimiz günlerde de Gamze Özçelik'in, baba Uğur Pektaş'ın, oğlu Murathan'ı görememesine yönelik bir karar aldığı öğrenildi. Bu gelişme sonrası Uğur Pektaş'tan oğlu Murathan ile ilk paylaşım geldi. Yaşanan gelişme sonrasında en çok merak edilen Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in çocukları Murathan oldu. İşte başta Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan olmak üzere ünlülerin çocukları...

14.04.2020 08:53 - Son Güncelleme: 14.04.2020 08:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





