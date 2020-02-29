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Uğur Pektaş'ın baldızı Meltem sosyal medyayı salladı! Gamze Özçelik'in kız kardeşi...

Önce model olarak hayatımıza giren Gamze Özçelik ardından Arka Sokaklar dizisinde Zeynep karakterini canlandırmış ve kariyer basamaklarını birer ikişer çıkmaya başlamıştı. Arka Sokaklar dizisinde di şimdilerde ikinci kez Survivor sakatlığı nedeniyle diskalifiye şoku yaşayan Uğur Pektaş ile tanışmış ve hayatını bireştirmişti. Daha sonra Gamze Özçelik ekranlardan elini eteğini çekti. Takiben tesettüre girdi ve kendini hayır işlerine adadı. Ardından tek çocuğunun babası Uğur Pektaş ile yeniden evlendi. Öte yandan Uğur Pektaş da yine sessiz sakin bir hayatı seçti. Ünlü çift sık sık gündeme gelince haklarında her detay merak ediliyor. Uğur Pektaş'ın baldızı Meltem de bunlardan biri. İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

29.02.2020 11:59 - Son Güncelleme: 29.02.2020 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





