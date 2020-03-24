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Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü kocaman oldu! Yasak koydurtmuştu...

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın bu evliliklerinden bir çocukları olmuştu. Ardından ünlü çift yollarını ayırdı. Fakat ayrılığa daha fazla dayanamadılar ve yeniden barıştılar. Bu süreçte oğulları Murathan büyüdü kocaman oldu. Fakat geçtiğimiz günlerde de Gamze Özçelik'in, baba Uğur Pektaş'ın, oğlu Murathan'ı görememesine yönelik bir karar aldığı öğrenildi. Bu süreçte en çok merak edilen Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in çocukları Murathan oldu. İşte başta Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan olmak üzere ünlülerin çocukları...

24.03.2020 08:44 - Son Güncelleme: 24.03.2020 08:44
Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü kocaman oldu! Yasak koydurtmuştu...

İŞTE BAŞTA UĞUR PEKTAŞ VE GAMZE ÖZÇELİK'İN OĞLU MURATHAN OLMAK ÜZERE ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü kocaman oldu! Yasak koydurtmuştu...

MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA

Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü kocaman oldu! Yasak koydurtmuştu...

MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA

Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü kocaman oldu! Yasak koydurtmuştu...

MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA

Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü kocaman oldu! Yasak koydurtmuştu...

PETEK DİNÇÖZ VE OĞLU

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