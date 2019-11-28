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Uğur Güneş yani Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı eski sevgilisi çok şaşırttı!

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova hız kesmeden ekran macerasına devam ediyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Kerem Alışık gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın tüm oyuncuları mercek altında. Onlardan biri dizinin Yılmaz'ı Uğur Güneş. Kısa sürede kadınların en çok beğendiği isimlerden biri haline gelen Uğur Güneş'in gerçek hayattaki sevgilisi merak edilirken ortaya eski sevgilisi çıktı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş ile Demir'inin eski aşklarını öğrenince çok şaşıracaksınız.

28.11.2019 12:47 - Son Güncelleme: 28.11.2019 12:47
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in eski sevgilisi çok şaşırttı!

ATV ekranlarında fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova hakkında ve oyuncuları için araştırmalar devam ediyor. 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in eski sevgilisi çok şaşırttı!

MURAT ÜNALMIŞ-BİRCE AKALAY

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in eski sevgilisi çok şaşırttı!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in eski sevgilisi çok şaşırttı!

UĞUR GÜNEŞ-SELEN SEYVEN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş bir dönem Selen Seyven ile birlikteydi. Selen Seyven şu sıralar Avlu dizisinde rol alıyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in eski sevgilisi çok şaşırttı!

İZDİVAÇ PROGRAMINDAN SEVGİLİ

Uğur Güneş'in bir diğer sevgilisi ise bir izdivaç programına katılan Cansu Gündüz idi.

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