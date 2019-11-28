Uğur Güneş yani Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı eski sevgilisi çok şaşırttı!

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova hız kesmeden ekran macerasına devam ediyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Kerem Alışık gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın tüm oyuncuları mercek altında. Onlardan biri dizinin Yılmaz'ı Uğur Güneş. Kısa sürede kadınların en çok beğendiği isimlerden biri haline gelen Uğur Güneş'in gerçek hayattaki sevgilisi merak edilirken ortaya eski sevgilisi çıktı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş ile Demir'inin eski aşklarını öğrenince çok şaşıracaksınız.

28.11.2019 12:47 - Son Güncelleme: 28.11.2019 12:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





