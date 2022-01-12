Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu o isimle fena yakalandı! Sarmaş dolaş pozları olay olmuştu gizemli kadın meğer bakın kimmiş...
Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu o isimle fena yakalandı! Sarmaş dolaş pozları olay olmuştu, gizemli kadının kimliği ortaya çıktı. Koronavirüse yakalanmasının ardından karantina sürecini tamamlayan Uraz Kaygılaroğlu, önceki akşam Etiler'deki bir çıkarken objektiflere yansıdı. Kaygılaroğlu'nun gizemli kız arkadaşının panik halleri dikkat çekti. Melis İşiten ile 2019 yılında ayrılan Uraz Kaygılaroğlu aylar önce de aynı isimle görüntülenmişti.
12.01.2022 15:10
- Son Güncelleme: 12.01.2022 15:19
Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu o isimle fena yakalandı! Sarmaş dolaş pozları olay olmuştu gizemli kadın meğer bakın kimmiş...
Melis İşiten ile 2019 yılında ayrılan Uraz Kaygılaroğlu aylar önce gizemli bir isim ile birlikte birbirlerine sarılırken çekilen fotoğrafını yayınlamıştı. Bu karenin üzerine çiftin aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti.
Uraz Kaygılaroğlu ile kız arkadaşı aynı araca binip uzaklaştı. O isim menajer Gamze Okutucu çıktı. Uraz Kaygılaroğlu 2014 yılında evlendiği Melis İşiten ile 2019 yılında yollarını ayırmıştı.