Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu o isimle fena yakalandı! Sarmaş dolaş pozları olay olmuştu gizemli kadın meğer bakın kimmiş...

İkili önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Kaygılaroğlu, yakalandığı koronavirüsü hafif geçirdiğini anlattı: "Bol bol dinlendim. İlk bir-iki gün dışında zorlandığımı söyleyemem. Umarım kimse yakalanmaz. İnsanın çocuğuna temas dahi edemiyor olması çok zor bir durum."