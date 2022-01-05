Vav TV İzle
Haberler Magazin Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalanmıştı! Karantinadaki Uraz minik kızıyla bakın nasıl hasret giderdi

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalanmıştı! Karantinadaki Uraz minik kızıyla bakın nasıl hasret giderdi

Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Süreci hafif geçiren ve ev karantinası devam eden ünlü oyuncuya, kızı Ada sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kaygılarıoğlu ise eski eşi Melis İşiten ile birlikte kendisini ziyaret eden kızının o hallerini sosyal medya hesabında yayınladı. Sosyal mesafelerini koruyarak kapının önünde hasret gideren baba-kızın duygusal kavuşması kısa sürede gündem oldu. İşte o anlar...

05.01.2022 18:07 - Son Güncelleme: 05.01.2022 18:34
Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalanmıştı! Karantinadaki Uraz minik kızıyla bakın nasıl hasret giderdi

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu Melis İşiten ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin 5 yıl süren evliliğinden Ada isminde kızları dünyaya gelirken, ikili ani bir kararla 2019 yılında boşanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalanmıştı! Karantinadaki Uraz minik kızıyla bakın nasıl hasret giderdi

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde ise koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak hayranlarını endişelendirmişti.

Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalanmıştı! Karantinadaki Uraz minik kızıyla bakın nasıl hasret giderdi

Süreci hafif geçiren ve ev karantinası devam eden ünlü oyuncuya, kızı Ada sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalanmıştı! Karantinadaki Uraz minik kızıyla bakın nasıl hasret giderdi

Kaygılarıoğlu ise eski eşi Melis İşiten ile birlikte kendisini ziyaret eden kızının o hallerini sosyal medya hesabında yayınladı.

Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalanmıştı! Karantinadaki Uraz minik kızıyla bakın nasıl hasret giderdi

Sosyal mesafelerini koruyarak kapının önünde hasret gideren baba-kızın duygusal kavuşması kısa sürede gündem oldu.

SON DAKİKA