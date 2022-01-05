Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalanmıştı! Karantinadaki Uraz minik kızıyla bakın nasıl hasret giderdi
Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Süreci hafif geçiren ve ev karantinası devam eden ünlü oyuncuya, kızı Ada sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kaygılarıoğlu ise eski eşi Melis İşiten ile birlikte kendisini ziyaret eden kızının o hallerini sosyal medya hesabında yayınladı. Sosyal mesafelerini koruyarak kapının önünde hasret gideren baba-kızın duygusal kavuşması kısa sürede gündem oldu. İşte o anlar...
05.01.2022 18:07
- Son Güncelleme: 05.01.2022 18:34
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu Melis İşiten ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin 5 yıl süren evliliğinden Ada isminde kızları dünyaya gelirken, ikili ani bir kararla 2019 yılında boşanmıştı.
Kaygılarıoğlu ise eski eşi Melis İşiten ile birlikte kendisini ziyaret eden kızının o hallerini sosyal medya hesabında yayınladı.