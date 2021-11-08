Üç Kuruş’un Efe’si Ekin Koç’un gizemli sevgilisi de ünlü çıktı! Meğer dünyaca ünlü model ile aşk yaşıyormuş gören gözlerine inanamadı

Show TV ekranlarında geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Üç Kuruş dizisinde ünlü oyuncu Ekin Koç'un başarılı performansı günlerce konuşuldu. Dizide Komiser Efe rolüne hayat veren Ekin Koç'un özel hayatı da kariyer kadar gündemi sallıyor. Koç'un gizemli sevgilisinin de ünlü çıkması hayranlarını şoke etti. Yakışıklı oyuncu meğer dünyaca ünlü model ile aşk yaşıyormuş.