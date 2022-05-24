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Haberler Magazin Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya şezlong pozlarıyla yaktı kavurdu! Berker Güven’in biricik partneri güneşlendiği anları paylaştı

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya şezlong pozlarıyla yaktı kavurdu! Berker Güven’in biricik partneri güneşlendiği anları paylaştı

Kadrosunda İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterini canlandıran Özgü Kaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, şezlongda güneşlenirken verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma, yorum ve beğeni yağdı. İşte Özgü Kaya'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

24.05.2022 18:46 - Son Güncelleme: 24.05.2022 19:11
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya şezlong pozlarıyla yaktı kavurdu! Berker Güven’in biricik partneri güneşlendiği anları paylaştı

Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Özgü Kaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya şezlong pozlarıyla yaktı kavurdu! Berker Güven’in biricik partneri güneşlendiği anları paylaştı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, son olarak şezlongda güneşlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya şezlong pozlarıyla yaktı kavurdu! Berker Güven’in biricik partneri güneşlendiği anları paylaştı

Tatil sezonunu açan Kaya'nın paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya şezlong pozlarıyla yaktı kavurdu! Berker Güven’in biricik partneri güneşlendiği anları paylaştı

Takipçilerinin iltifat yağmuruna tuttuğu Kaya için "Çok güzelsin", "Bayılıyorum sana", "Sosyal medyaya güneş gibi doğdun" yorumlarında bulundu.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya şezlong pozlarıyla yaktı kavurdu! Berker Güven’in biricik partneri güneşlendiği anları paylaştı

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

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