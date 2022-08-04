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Haberler Magazin Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya sevgilisinden ayrıldı ortalık karıştı! Mahmut Kırmızıgül'le baş başa yemek sonrası...

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya sevgilisinden ayrıldı ortalık karıştı! Mahmut Kırmızıgül'le baş başa yemek sonrası...

İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş, ilk bölümlerinden itibaren izleyici tarafından çok beğenişdi. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor. Dizide Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri. Burak Serdar Şanal'la yaşadığı ilişkiyi sonlandıran Özgü Kaya önceki gün kameralara yakalandı ve hakkında merak edilenlere yanıt verdi.

04.08.2022 09:18 - Son Güncelleme: 04.08.2022 09:24
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya sevgilisinden ayrıldı ortalık karıştı! Mahmut Kırmızıgül’l baş başa yemek sonrası...

2019 yılında 'Kimse Bilmez' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa bir süre sonra aşk dönüşen Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, sosyal medyada aşklarını ilan etmişti. Instagram hesaplarından sık sık romantik paylaşımlar yapan çiftten geçtiğimiz aylarda kötü haber gelmişti. İlişkileri evlilik yolunda ilerlediği konuşulan oyuncu çiftin, sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya sevgilisinden ayrıldı ortalık karıştı! Mahmut Kırmızıgül’l baş başa yemek sonrası...

ÖZGÜ KAYA'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Özgü Kaya, ortaya atılan ihanet iddialarına cevap vermişti. Burak Serdar Şanal ile ayrılık kararı alan 26 yaşındaki güzel oyuncu, "Çok yorum yapmak istemiyorum. Saygı çerçevesinde ilişkimizi noktaladık. Bir daha ilişki olmaz. İhanet durumları yok. Karşılıklı anlaşarak, dostça bitirdik" açıklamasını yapmıştı.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya sevgilisinden ayrıldı ortalık karıştı! Mahmut Kırmızıgül’l baş başa yemek sonrası...

Tüm bunların ardından 33 yaşındaki Burak Serdar Şanal, önceki gece Etiler'de objektiflere yansımıştı. Eski sevgilisi Özgü Kaya gibi ihanet iddiaları hakkında konuşan Şanal, konuyla ilgili; "Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Biz anlaşarak ayrılma kararı aldık" ifadelerini kullanmıştı.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya sevgilisinden ayrıldı ortalık karıştı! Mahmut Kırmızıgül’l baş başa yemek sonrası...

"SELAMLAŞIRIZ MUTLAKA"

Daha sonra basın mensuplarının, "Peki ayrıldıktan sonra arkadaş kalınabilir mi?" sorusuna da yanıt veren ünlü isim, "Bence arkadaş kalınmaz, ama birbirimizi gördüğümüzde selamlaşırız mutlaka. Buradan ona da selam olsun" demişti.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya sevgilisinden ayrıldı ortalık karıştı! Mahmut Kırmızıgül’l baş başa yemek sonrası...

'ÜÇ KIZ KARDEŞ' MÜJDESİ

Şimdilerde dinlenen ve yaz aylarının tadını çıkaran Özgü Kaya, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Spor sonrası mağazaları dolaşan Kaya, "Mağazalara bakıyorum" diye konuştu.

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