Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven’in sevgilisi o ünlü oyuncu çıktı! Yaşça büyük sevgilisiyle doğum günü paylaşımları

Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Berker Güven'in sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Berker Güven'in son paylaşımını görenler o ünlü oyuncuyla sevgili olduğunu gördü ve şaşkınlığını gizleyemedi.

İşte başta Berker Güven olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...