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Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ıydı! Veda Yurtsever’in eski eşini gören inanamıyor! Duyanın ağzı açık kaldı

Üç Kız Kardeş'te Rüçhan karakteriyle tanınan Veda Yurtsever, son bölümdeki performansıyla izleyicilerin dikkatini çekti. İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven, Almida Ada ve Özgü Kaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin finalinin ardından Yurtsever'in özel hayatı da merak konusu oldu. Özellikle aşk hayatıyla ilgili merak edilen "Veda Yurtsever'in eski eşi kim?" sorusu sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. İşte Veda Yurtsever'in eski eşi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 21:56 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 21:56
Üç Kız Kardeş’in Rüçhan’ıydı! Veda Yurtsever’in eski eşini gören inanamıyor! Duyanın ağzı açık kaldı 1

Üç Kız Kardeş dizisinde Rüçhan'ı olarak hafızalara kazınan Veda Yurtsever, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu.

Üç Kız Kardeş’in Rüçhan’ıydı! Veda Yurtsever’in eski eşini gören inanamıyor! Duyanın ağzı açık kaldı 2

Birçok internet kullanıcısı da Yurtsever'in hayatını merak edip araştırmaya başladı.

Üç Kız Kardeş’in Rüçhan’ıydı! Veda Yurtsever’in eski eşini gören inanamıyor! Duyanın ağzı açık kaldı 3

Yurtsever'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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