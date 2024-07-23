Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ıydı! Veda Yurtsever’in eski eşini gören inanamıyor! Duyanın ağzı açık kaldı

Üç Kız Kardeş'te Rüçhan karakteriyle tanınan Veda Yurtsever, son bölümdeki performansıyla izleyicilerin dikkatini çekti. İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven, Almida Ada ve Özgü Kaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin finalinin ardından Yurtsever'in özel hayatı da merak konusu oldu. Özellikle aşk hayatıyla ilgili merak edilen "Veda Yurtsever'in eski eşi kim?" sorusu sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. İşte Veda Yurtsever'in eski eşi...