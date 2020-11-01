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Tuvana Türkay'ın sağlık durumu nasıl? Londra'daki sevgilisinin yanına giden ve koronavirüse yakalanan Tuvana Türkay...

Geçtiğimiz haftalarda Londra'ya sevgilisi Erdem Özün'ün yanına giden oyuncu Tuvana Türkay'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. İstanbul'a dönen oyuncu, ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Tuvana Türkay, sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Koronavirüse yakalanan Tuvana Türkay kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

01.11.2020 12:11 - Son Güncelleme: 01.11.2020 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





