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Tuvana Türkay'ın sağlık durumu nasıl? Londra'daki sevgilisinin yanına giden ve koronavirüse yakalanan Tuvana Türkay...

Geçtiğimiz haftalarda Londra'ya sevgilisi Erdem Özün'ün yanına giden oyuncu Tuvana Türkay'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. İstanbul'a dönen oyuncu, ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Tuvana Türkay, sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Koronavirüse yakalanan Tuvana Türkay kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

01.11.2020 12:11 - Son Güncelleme: 01.11.2020 12:12
Tuvana Türkay'ın sağlık durumu nasıl? Londra'daki sevgilisinin yanına giden ve koronavirüse yakalanan Tuvana Türkay...

KORONAVİRÜSE YAKALANDI!

Yurt dışı tatilinin ardından İstanbul'a dönen oyuncu Tuvana Türkay, ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

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Tuvana Türkay'ın sağlık durumu nasıl? Londra'daki sevgilisinin yanına giden ve koronavirüse yakalanan Tuvana Türkay...

LONDRA'YA SEVGİLİSİNİN YANINA GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda futbolcu Alper Potuk ile evlenmesi beklenirken bir anda ilişkisini sonlandıran oyuncu Tuvana Türkay, yeni bir aşka yelken açmıştı.

Tuvana Türkay'ın sağlık durumu nasıl? Londra'daki sevgilisinin yanına giden ve koronavirüse yakalanan Tuvana Türkay...

Gönlünü iş insanı Erdem Özün'e kaptıran 30 yaşındaki Türkay, 15 gün önce Londra'da yaşayan sevgilisinin yanına gitmişti. İstanbul'a dönen ünlü oyuncu, koronavirüse yakalandı. Türkay, 16 günlük karantinanın ve tedavisinin ardından corona testinin negatife döndüğünü açıkladı.

Tuvana Türkay'ın sağlık durumu nasıl? Londra'daki sevgilisinin yanına giden ve koronavirüse yakalanan Tuvana Türkay...

TESTLER NEGATİF ÇIKINCA...

Instagram hesabından açıklama yapan Türkay şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba. Covid atlattım. 16 gündür evdeyim ve yapılan testler sonucu artık negatif olduğum belli. İmmün plazma tedavisi için kan bağışında bulunmak isterim. Kan Grubu A RH (+). İhtiyacı olanlar mesaj atabilirler. Sevgiler."

Tuvana Türkay'ın sağlık durumu nasıl? Londra'daki sevgilisinin yanına giden ve koronavirüse yakalanan Tuvana Türkay...

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