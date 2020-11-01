Tuvana Türkay'ın sağlık durumu nasıl? Londra'daki sevgilisinin yanına giden ve koronavirüse yakalanan Tuvana Türkay...
Geçtiğimiz haftalarda Londra'ya sevgilisi Erdem Özün'ün yanına giden oyuncu Tuvana Türkay'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. İstanbul'a dönen oyuncu, ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Tuvana Türkay, sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Koronavirüse yakalanan Tuvana Türkay kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?
01.11.2020 12:11
- Son Güncelleme: 01.11.2020 12:12
TESTLER NEGATİF ÇIKINCA...
Instagram hesabından açıklama yapan Türkay şu ifadeleri kullandı:
"Herkese merhaba. Covid atlattım. 16 gündür evdeyim ve yapılan testler sonucu artık negatif olduğum belli. İmmün plazma tedavisi için kan bağışında bulunmak isterim. Kan Grubu A RH (+). İhtiyacı olanlar mesaj atabilirler. Sevgiler."
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