Tuvana Türkay'ın küvet pozuna ünlülerden yorum yağdı! İşte sosyal medyanın konuştuğu görüntü...
Tuvana Türkay güzelliği ile son dönemin en çok konuşulan ünlü isimleri arasında. Alper Potuk ile 3 yıllık ilişkisini bitiren 29 yaşındaki Tuvana Türkay, estetiksiz haliyle magazin gündeminde adından sıkça söz ettiriyor. Şimdilerde yeni bir dizide rol alan Tuvana Türkay'ın Intagram'dan paylaştığı küvet pozu sosyal medyada olay oldu! Türkay'ın paylaşımına Enis Arıkan, Deniz Akkaya gibi ünlü isimlerden mesaj yağdı. İşte Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali ve çok konuşulan küvet pozu...
Geçtiğimiz günlerde bir spor markası için iddialı pozlar veren oyuncu, son olarak paylaştığı bu küvet pozuyla kısa süre içerisinde 50 bine yakın beğeni aldı. Tuvana Türkay'a ünlü isimlerden ise yorum yağdı. Türkay'ın cesur pozunu gören Ayşe Tolga "Yuh" derken Deniz Akkaya da "Çok iyi be" yorumunda bulundu. Küvet pozuyla magazin gündemine bomba gibi düşen Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali yeniden araştırılmaya başlandı. İşte Instagram paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali...