Tuvana Türkay'ın küvet pozuna ünlülerden yorum yağdı! İşte sosyal medyanın konuştuğu görüntü...

Tuvana Türkay güzelliği ile son dönemin en çok konuşulan ünlü isimleri arasında. Alper Potuk ile 3 yıllık ilişkisini bitiren 29 yaşındaki Tuvana Türkay, estetiksiz haliyle magazin gündeminde adından sıkça söz ettiriyor. Şimdilerde yeni bir dizide rol alan Tuvana Türkay'ın Intagram'dan paylaştığı küvet pozu sosyal medyada olay oldu! Türkay'ın paylaşımına Enis Arıkan, Deniz Akkaya gibi ünlü isimlerden mesaj yağdı. İşte Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali ve çok konuşulan küvet pozu...

24.11.2019 12:53 - Son Güncelleme: 24.11.2019 12:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





