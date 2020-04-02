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Tuvana Türkay'ın ablası Katre şoke etti! Meğer bir zamanlar Mehmet Ali Erbil ile...

Sefirin Kızı dizisindeki Sancar karakterine hayat veren Engin Akyürek'in eski sevgilisi olarak da bilinen 29 yaşındaki Tuvana Türkay'ın ablasının kim olduğu internette en çok aratılan konular arasında. Eda Ece, Gökhan Alkan gibi isimlerle aynı dizide rol alan Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay'ı görenler şoke oldu. Nedeni ise Katre'nin aslında birçok kişinin tanıdığı kişi olmasıydı... Geçtiğimiz günlerde aynı filmde başrol paylaştığı Onur Tuna ile arasındaki yanlış anlaşılma ile anılan Tuvana Türkay'ın özel hayatı mercek altına alındı. İşte estetiksiz hali ile herkesi şoke eden Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay...





02.04.2020 17:36 - Son Güncelleme: 02.04.2020 17:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





