Tuvana Türkay’ın 56 kilo kalma yöntemi: Yıllardır kilo almamasının sırrı buymuş

Tuvana Türkay, 5 yıl önce verdiği röportajda formunu nasıl koruduğunu anlattı. Sağlıklı beslenmeyi tercih ettiğini vurgulayan Türkay, sporla desteklenen bir yaşam tarzıyla yıllardır kilosunu sabit tuttuğunu ifade etti.
🏋️♀️ SPORU HAYATININ BİR PARÇASI HALİNE GETİRDİ
Tuvana Türkay, sporun çocukluğundan beri hayatında olduğunu belirtiyor. Özellikle köpekbalıklarıyla dalış yapmak gibi cesaret isteyen aktiviteleri de denemiş olan oyuncu, fiziksel aktivitelerden keyif aldığını ifade etti. Kendini kısıtlamadığını söyleyen Türkay, sağlıklı beslenmeyle birlikte düzenli sporu bir yaşam tarzı haline getirmiş durumda.
"Rejim yapmama gerek kalmıyor çünkü sağlıklı şeyler yemekten hoşlanıyorum. Abur cubur da severim ama her zaman değil. Kendimi kısıtlamıyorum, sporla destekliyorum."
⚖️ 56 KİLO VE YILLARDIR AYNI FORMDA!
Formunu korumak için katı diyetlerden uzak durduğunu dile getiren Türkay, 56 kilo olduğunu ve uzun yıllardır kilosunun değişmediğini de vurguladı.
Doğal beslenme alışkanlıkları ve spor tutkusu sayesinde dengede kalmayı başaran oyuncu, aynı zamanda ruh sağlığına da önem verdiğini belirtti.
🥗 Pratik ve Hafif Diyet Listesi
🌅 Kahvaltı
🥚 1 haşlanmış yumurta
🥒 Domates & salatalık
🧀 Az tuzlu beyaz peynir
🍞 1 dilim tam buğday ekmeği
🍵 Şekersiz bitki çayı
🌿 Ara Öğün
🥜 1 avuç çiğ badem
🍏 1 küçük yeşil elma
🍽️ Öğle Yemeği
🥗 Zeytinyağlı sebze yemeği
🥄 4-5 yemek kaşığı bulgur pilavı
🥛 1 bardak ayran
🍵 İkindi
🍓 1 kase yoğurt + meyve dilimleri
☕ Şekersiz kahve veya bitki çayı
🌙 Akşam Yemeği
🐟 Izgara somon veya tavuk göğsü
🥗 Bol yeşillikli salata (limon & zeytinyağı ile)
🍋 Limonlu su
🍃 Gece Atıştırması (isteğe bağlı)
🌰 2-3 tam ceviz
🍵 Bitki çayı (melisa, papatya gibi)
Fotoğraflar: Instagram