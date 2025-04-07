Tuvana Türkay’ın 56 kilo kalma yöntemi: Yıllardır kilo almamasının sırrı buymuş

Tuvana Türkay , 5 yıl önce verdiği röportajda formunu nasıl koruduğunu anlattı. Sağlıklı beslenmeyi tercih ettiğini vurgulayan Türkay, sporla desteklenen bir yaşam tarzıyla yıllardır kilosunu sabit tuttuğunu ifade etti.

🏋️‍♀️ SPORU HAYATININ BİR PARÇASI HALİNE GETİRDİ

Tuvana Türkay, sporun çocukluğundan beri hayatında olduğunu belirtiyor. Özellikle köpekbalıklarıyla dalış yapmak gibi cesaret isteyen aktiviteleri de denemiş olan oyuncu, fiziksel aktivitelerden keyif aldığını ifade etti. Kendini kısıtlamadığını söyleyen Türkay, sağlıklı beslenmeyle birlikte düzenli sporu bir yaşam tarzı haline getirmiş durumda.