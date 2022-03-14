Tuvana Türkay transparan spor üstüyle öyle hareketler yaptı ki! Kalça çalışan Tuvana’ya bakın sosyal medyayı yıktı geçti
Tuvana Türkay transparan spor üstüyle öyle hareketler yaptı ki! Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Transparan üstü ve spor taytıyla kamera karşısına geçen oyuncu, yaptığı hareketlerle ağızları açık bıraktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma binlerce yorum yapıldı. İşte Tuvana Türkay'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
14.03.2022 23:24 - Son Güncelleme: 14.03.2022 23:53
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Tuvana Türkay, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.