Tuvana Türkay ilk kez konuştu! Alper Potuk'tan ayrılan Tuvana Türkay'ın Tolga Mendi ile fotoğrafı ortaya çıktı
Oyuncu Tuvana Türkay, 2 hafta önce 3 yıldır ilişki yaşadığı Alper Potuk'tan 3. kez ayrıldı. "Alper'in yüzünü görmek istemiyorum" diyen Türkay'ın adı 2 hafta sonra oyuncu Tolga Mendi ile aşk iddialarına karıştı. Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un eski sevgilisi Tuvana Türkay ile Tolga Mendi'nin, geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde samimi şekilde eğlendiğine dair iddiaların ardından ortaya çıkan fotoğraf aşk iddialarını güçlendirdi. Türkay, Instagram hesabından konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.
"HAYATIMDA KİMSE YOK"
"Sevgili magazinci arkadaşlarım, aynı kapta yoğrulduğumuz doğrudur. İşinize saygı duyuyorum. Ama biten ilişki ardından neye dayanarak böyle bir haber yapıyorsunuz? Hayatımda kimse yok, yalnızım, mutluyum ve gerçekten sadece kendimle olmanın huzurunu yaşıyorum. Bu minvalde çıkan asparagas haberler hem insani hem de mesleki olarak yıpratıcı oluyor. Sizden de bu noktada buna saygı duymanızı ve hassasiyetle yaklaşmanızı rica ediyorum."