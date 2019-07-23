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Tuvana Türkay ilk kez konuştu! Alper Potuk'tan ayrılan Tuvana Türkay'ın Tolga Mendi ile fotoğrafı ortaya çıktı

Oyuncu Tuvana Türkay, 2 hafta önce 3 yıldır ilişki yaşadığı Alper Potuk'tan 3. kez ayrıldı. "Alper'in yüzünü görmek istemiyorum" diyen Türkay'ın adı 2 hafta sonra oyuncu Tolga Mendi ile aşk iddialarına karıştı. Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un eski sevgilisi Tuvana Türkay ile Tolga Mendi'nin, geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde samimi şekilde eğlendiğine dair iddiaların ardından ortaya çıkan fotoğraf aşk iddialarını güçlendirdi. Türkay, Instagram hesabından konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

23.07.2019 11:09 - Son Güncelleme: 23.07.2019 11:09
Tuvana Türkay ilk kez konuştu! Alper Potuk'tan ayrılan Tuvana Türkay'ın Tolga Mendi ile fotoğrafı ortaya çıktı

Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın 2016 senesinde aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alper Potuk ile bir küs bir barışık giden ilişkisine son nokta koymasının ardından Yeni Gelin dizisiyle üne kavuşan Tolga Mendi ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Tuvana Türkay ilk kez konuştu! Alper Potuk'tan ayrılan Tuvana Türkay'ın Tolga Mendi ile fotoğrafı ortaya çıktı

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Tuvana Türkay ve Tolga Mendi'nin bir gece kulübünde eğlendiği hatta yakınlaştığı iddialarının ardından gece çekilen bir fotoğraf karesi de çiftin aşk yaşadığı yönündeki iddiaları güçlendirmişti.

Tuvana Türkay ilk kez konuştu! Alper Potuk'tan ayrılan Tuvana Türkay'ın Tolga Mendi ile fotoğrafı ortaya çıktı

Hakkında birçok aşk haberi çıkan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mendi ile sevgili olmadığını söyledi.

Tuvana Türkay ilk kez konuştu! Alper Potuk'tan ayrılan Tuvana Türkay'ın Tolga Mendi ile fotoğrafı ortaya çıktı

Türkay, "Saygı duyuyorum" dediği açıklamasında şunları söyledi:

Tuvana Türkay ilk kez konuştu! Alper Potuk'tan ayrılan Tuvana Türkay'ın Tolga Mendi ile fotoğrafı ortaya çıktı

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

"Sevgili magazinci arkadaşlarım, aynı kapta yoğrulduğumuz doğrudur. İşinize saygı duyuyorum. Ama biten ilişki ardından neye dayanarak böyle bir haber yapıyorsunuz? Hayatımda kimse yok, yalnızım, mutluyum ve gerçekten sadece kendimle olmanın huzurunu yaşıyorum. Bu minvalde çıkan asparagas haberler hem insani hem de mesleki olarak yıpratıcı oluyor. Sizden de bu noktada buna saygı duymanızı ve hassasiyetle yaklaşmanızı rica ediyorum."

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