Tuvana Türkay ilk kez konuştu! Alper Potuk'tan ayrılan Tuvana Türkay'ın Tolga Mendi ile fotoğrafı ortaya çıktı

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

"Sevgili magazinci arkadaşlarım, aynı kapta yoğrulduğumuz doğrudur. İşinize saygı duyuyorum. Ama biten ilişki ardından neye dayanarak böyle bir haber yapıyorsunuz? Hayatımda kimse yok, yalnızım, mutluyum ve gerçekten sadece kendimle olmanın huzurunu yaşıyorum. Bu minvalde çıkan asparagas haberler hem insani hem de mesleki olarak yıpratıcı oluyor. Sizden de bu noktada buna saygı duymanızı ve hassasiyetle yaklaşmanızı rica ediyorum."