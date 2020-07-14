Tuvana Türkay ile Selçuk Yöntem sevgili mi? Tuvana Türkay Instagram'dan önce paylaştı ardından kaldırdı!

SELÇUK YÖNTEM İSE...

Usta oyuncu Selçuk Yöntem ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti. Kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımları Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan usta oyuncu, herhangi bir yorum yapmadan Türkay'ın paylaşımını da yayınlamıştı. Son olarak kendi fotoğrafını paylaşan Yöntem, "Doğum günlerini çok severim. İnsanın kendini bir şey zannettiği çok güzel gündür. Dostlarla, sevdiklerimle paylaştığım önemli bir gündür. Kutlayan herkese teşekkür ederim" dedi. Peki Tuvana Türkay ile Selçuk Yöntem arasındaki yaş farkı nedir? İşte ünlülerin yaşları...