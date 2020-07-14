Tuvana Türkay ile Selçuk Yöntem sevgili mi? Tuvana Türkay Instagram'dan önce paylaştı ardından kaldırdı!
Tuvana Türkay Instagram'dan Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutladı. Yöntem ile sarmaş dolaş fotoğrafını paylaşan oyuncu Tuvana Türkay'ın, Instagram paylaşımına yazdığı not dikkat çekerken, kısa süre içerisinde fotoğrafı kaldırması kafaları karıştırdı. "Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri." şeklinde başlayan satırların ardından gözler Selçuk Yöntem'e çevrildi. Usta oyuncu Selçuk Yöntem ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti. Kendisine yöneltilen sorular hakkında ise sessizliğini korudu. Tuvana Türkay'ın Instagram paylaşımı akıllara, 'Tuvana Türkay ile Selçuk Yöntem sevgili mi?' sorusunu getirdi. Peki ikili arasındaki yaş farkı kaç?
Tuvana Türkay'ın Instagram'dan Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutladığı paylaşım herkesi şoke etti. Ancak ikinci şok, Türkay'ın fotoğrafı kaldırması ile gerçekleşti. oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından yeni yaşına giren usta oyuncu Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutladı. Türkay, Yöntem ile sarılarak çekilen fotoğrafını paylaşarak duygusal da bir not yazdı. Kısa sürede gündem olan oyuncu, paylaşımını Instagram'dan sildi.
"TEKRAR TEKRAR OKUMALIYIM KALBİNDEN GEÇENLERİ"
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'i etiketlediği paylaşımında, "Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri. Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen, her cümlenle etrafını çiçeklendirdiğin. Hiç bir cümlemizin, hissimizin boşluğa düşmediği, gülüşümüzün eksilmediği güzel günlere, nice yaşlara" notunu yazdı.
TUVANA PAYLAŞIMI KALDIRDI
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem ile paylaştığı fotoğrafa kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi. Türkay için peş peşe "Aşkını ilan etti" yorumları yapıldı. Kısa sürede gündem olan Yöntem'le aşk yaşadığı ileri sürülen genç oyuncudan yeni bir hamle geldi. Türkay, Selçuk Yöntem için yaptığı paylaşımı Instagram'dan kaldırdı.
SELÇUK YÖNTEM İSE...
Usta oyuncu Selçuk Yöntem ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti. Kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımları Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan usta oyuncu, herhangi bir yorum yapmadan Türkay'ın paylaşımını da yayınlamıştı. Son olarak kendi fotoğrafını paylaşan Yöntem, "Doğum günlerini çok severim. İnsanın kendini bir şey zannettiği çok güzel gündür. Dostlarla, sevdiklerimle paylaştığım önemli bir gündür. Kutlayan herkese teşekkür ederim" dedi. Peki Tuvana Türkay ile Selçuk Yöntem arasındaki yaş farkı nedir? İşte ünlülerin yaşları...