Tuvana Türkay dizi arkadaşıyla el ele yakalandı: Sette herkesle el eleyim!
Tuvana Türkay geçtiğimiz aylarda Alper Potuk ile 3 yıllık ilişkisine son noktayı koymuş ve ardından bir kanalda yayınlanan dizide rol almaya başlamıştı. 29 yaşındaki oyuncu, önceki akşam Cihangir'de bir erkekle el ele görüntülendi. Cihangir'in arka sokaklarında görüntülenen Tuvana Türkay, "Yanınızdaki beyefendi kim?" sorusuna "Setten arkadaşım... Ben sette herkesle el eleyim" yanıtı şaşırttı. Türkay, "Alper Potuk'tan sonra hayatımda kimse olmadı" şeklinde konuştu. İşte Tuvana Türkay ve set arkadaşının görüntüsü...
08.12.2019 12:20
- Son Güncelleme: 08.12.2019 12:20
Tuvana Türkay set arkadaşıyla el ele Cihangir'in arka sokaklarında görüntülendi! Oyuncunun, "Yanınızdaki beyefendi kim?" sorusuna "Setten arkadaşım... Ben sette herkesle el eleyim" yanıtı şaşırttı. Türkay, "Alper Potuk'tan sonra hayatımda kimse olmadı" şeklinde konuştu. Genç oyuncunun 'sette herkesle el eleyim' açıklaması kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girdi. Tuvana Türkay'ın yaptığı açıklama epey magazin gündemini meşgul edecek gibi görünüyor.
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