Tuvana Türkay dizi arkadaşıyla el ele yakalandı: Sette herkesle el eleyim!

Tuvana Türkay set arkadaşıyla el ele Cihangir'in arka sokaklarında görüntülendi! Oyuncunun, "Yanınızdaki beyefendi kim?" sorusuna "Setten arkadaşım... Ben sette herkesle el eleyim" yanıtı şaşırttı. Türkay, "Alper Potuk'tan sonra hayatımda kimse olmadı" şeklinde konuştu. Genç oyuncunun 'sette herkesle el eleyim' açıklaması kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girdi. Tuvana Türkay'ın yaptığı açıklama epey magazin gündemini meşgul edecek gibi görünüyor.