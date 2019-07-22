Tuvana Türkay, Alper Potuk'u çabuk unuttu! İşte Tuvana Türkay'ın sarmaş dolaş yakalandığı oyuncu...

Tuvana Türkay, 2 hafta önce 3 yıllık aşkı Alper Potuk ile 3. kez ayrılık kararı aldı. Tuvana Türkay ile Fenerbahçeli milli futbolcu Alper Patok'un ayrılma nedeninin yine aldatma olduğu iddia edildi. Tuvana Türkay'ın yakın bir arkadaşına ''Alper'i affetmekle hata ettim. Beni yine aldattı. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum'' dediği kulislerde dolaşırken şok eden bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki Tuvana Türkay'ın geçtiğimiz günlerde 'Yeni Gelin' dizisiyle şöhret olan, yakışıklı oyuncu Tolga Mendi ile bir mekanda sarmaş dolaş eğlendiği iddia edildi.

22.07.2019 11:46 - Son Güncelleme: 22.07.2019 11:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





