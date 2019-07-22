Tuvana Türkay, Alper Potuk'u çabuk unuttu! İşte Tuvana Türkay'ın sarmaş dolaş yakalandığı oyuncu...
Tuvana Türkay, 2 hafta önce 3 yıllık aşkı Alper Potuk ile 3. kez ayrılık kararı aldı. Tuvana Türkay ile Fenerbahçeli milli futbolcu Alper Patok'un ayrılma nedeninin yine aldatma olduğu iddia edildi. Tuvana Türkay'ın yakın bir arkadaşına ''Alper'i affetmekle hata ettim. Beni yine aldattı. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum'' dediği kulislerde dolaşırken şok eden bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki Tuvana Türkay'ın geçtiğimiz günlerde 'Yeni Gelin' dizisiyle şöhret olan, yakışıklı oyuncu Tolga Mendi ile bir mekanda sarmaş dolaş eğlendiği iddia edildi.
Tuvana Türkay, 2 hafta önce 3 yıldır ilişki yaşadığı Fenerbahçeli Alper Potuk ile yollarını ayırdı. Türkay'ın, Potuk hakkında yakın bir arkadaşına, "Alper'i affetmekle hata ettim. Beni yine aldattı. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum" dediği ileri sürüldü. Ancak 28 yaşındaki Tuvana Türkay, aşk acısını çoktan unuttu...
TUVANA TÜRKAY KİMDİR?
1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır .Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.