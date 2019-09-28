Tuvana Türkay adının bile anılmasına izin vermiyordu! Yıllar sonra barıştı... Kardeşi sizi çok şaşırtacak
Son dönemin çok konuşulan oyuncuların biri olan 28 yaşında Tuvana Türkay, uzun zamandır ablası Katre Türkay ile görüşmüyor hatta yanında adının anılmasına dahi izin vermiyordu. Kardeşler yıllar sonra barıştı, Tuvana Türkay'ın kardeşini görenlerin ağzı açık aldı. Meğer o da ünlü bir isimmiş. İşte başta Tuvana Türkay'ın kardeşi olmak üzere ünlülerin kardeşleri ve akrabaları.
28.09.2019 10:52
- Son Güncelleme: 28.09.2019 10:59
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