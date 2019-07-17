Türkan Şoray, Cüneyt Arkın ve Gülşen Bubikoğlu'nun FaceApp ile gençleştirilmiş halleri görenleri şaşırttı

FaceApp, son zamanlarda sosyal medyada oldukça trend akımlardan biri haline geldi. Kullanıcılarının fotoğraflarını yıllar öncesi ve sonrasına götüren FaceApp ve AgingBooth, gençliğine özlem duyan ve yaşlılığını merak edilen kişiler tarafından tercih edilmekte. Sosyal medyada trend olan FaceApp uygulaması Yeşilçam'ın yıldız isimlerinin fotoğrafları üzerinde kullanıldı. Türkan Şoray, Cüneyt Arkın ve Gülşen Bubikoğlu gibi Yeşilçam'ın efsane isimlerinin uygulama ile gençleştirilmiş halleri görenleri şaşırttı. İşte Türkan Şoray, Cüneyt Arkın, Gülşen Bubikoğlu ve diğer Yeşilçam yıldızlarının FaceApp ile gençleştirilmiş halleri...

17.07.2019 18:33 - Son Güncelleme: 18.07.2019 18:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





