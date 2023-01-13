Türk televizyonları bunu da gördü! Kısmetse Olur Yaren'in 10 bin Euro'luk poposu düştü! Estetikle bu hale gelen Yaren'in kalçası...
5 yıl sonra Youtube platformunda Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yayınlanmaya başlayan sözde evlilik programında skandal üzerine skandal yaşanıyor. Her biri estetik harikası olan gelin adaylarından Yaren hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Yarışmanın başından bu yana sivri tavırları, Instagram'da gerçeğiyle uzaktan yakından en ufak benzerliği olmayan photoshoplu fotoğraflarıyla gündeme gelen Yaren isimli yarışmacının poposunun düştüğü iddia edildi. İşte detaylar...
13.01.2023 09:34 - Son Güncelleme: 13.01.2023 09:46
Youtube'da yayınlanan ve geçmişleriyle çok konuşulan yarışmacıların yer aldığı sözde evlilik programı Kısmetse Olur'un yarışmacılarından Yaren Dağ hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları...
YouTube'ta yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında gündem olan isimlerden biri de Yaren Dağ oldu.