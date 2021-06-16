Türk halk müziğinin nadide sesinden kahreden haber! 83 yaşında hayata veda eden Yıldız Ayhan'dan geriye bu fotoğraflar kaldı

Usta ismin vefat etmesinin ardından Yıldız Ayhan'ın hayatı ve biyografisi bir kez daha gündeme geldi. 1956 yılında ses sanatçısı olarak Ankara Radyosuna giren başarılı sanatçı Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan oldu. 1999 yılında emekli olan usta isim ,TRT sanatçısı Ahmet Gazi Ayhan ile evlenmişti.