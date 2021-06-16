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Türk halk müziğinin nadide sesinden kahreden haber! 83 yaşında hayata veda eden Yıldız Ayhan'dan geriye bu fotoğraflar kaldı

Türk halk müziğinin nadide sesinden kahreden haber! Halk müziğinin önemli isimlerinden Yıldız Ayhan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakın dostları Twitter'dan başsağlığı mesajları yayımladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada usta sanatçı için, "Türk halk müziğinin nadide sesi" ifadesi yer aldı.

16.06.2021 11:55 - Son Güncelleme: 16.06.2021 12:00
Türk halk müziğinin nadide sesinden kahreden haber! 83 yaşında hayata veda eden Yıldız Ayhan'dan geriye bu fotoğraflar kaldı

TÜRK HALK MÜZİĞİNİN NADİDE SESİNDEN KAHREDEN HABER!

Sanatçı Yıldız Ayhan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının naaşının 17 Haziran Perşembe günü öğle namazından sonra İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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Türk halk müziğinin nadide sesinden kahreden haber! 83 yaşında hayata veda eden Yıldız Ayhan'dan geriye bu fotoğraflar kaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk halk müziğinin nadide seslerinden Yıldız Ayhan'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türk halk müziğinin nadide sesinden kahreden haber! 83 yaşında hayata veda eden Yıldız Ayhan'dan geriye bu fotoğraflar kaldı

Acı haberi alan yakın dostları Twitter'dan başsağlığı mesajları yayımladı. Twitter'dan paylaşım yapan Sümer Ezgü, "Halk Müziğimiz' in yıldızını değerli sanatçı büyüğümüz Yıldız Ayhan' ı kaybettik." ifadesini kullandı.


Türk halk müziğinin nadide sesinden kahreden haber! 83 yaşında hayata veda eden Yıldız Ayhan'dan geriye bu fotoğraflar kaldı

Usta ismin vefat etmesinin ardından Yıldız Ayhan'ın hayatı ve biyografisi bir kez daha gündeme geldi. 1956 yılında ses sanatçısı olarak Ankara Radyosuna giren başarılı sanatçı Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan oldu. 1999 yılında emekli olan usta isim ,TRT sanatçısı Ahmet Gazi Ayhan ile evlenmişti.

Türk halk müziğinin nadide sesinden kahreden haber! 83 yaşında hayata veda eden Yıldız Ayhan'dan geriye bu fotoğraflar kaldı

Yakın tarihte gösteri dünyasında birçok ünlü isim hayatını kaybetti. Bıraktıkları eserler, oyunlar, sahneler, şarkılar ve sözler sanat dünyasından milyonların kalbinde taht kurdu. İşte yakın tarihte aramızdan ayrılan usta sanatçılar...