Türk halk müziğinin nadide sesinden kahreden haber! 83 yaşında hayata veda eden Yıldız Ayhan'dan geriye bu fotoğraflar kaldı
Türk halk müziğinin nadide sesinden kahreden haber! Halk müziğinin önemli isimlerinden Yıldız Ayhan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakın dostları Twitter'dan başsağlığı mesajları yayımladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada usta sanatçı için, "Türk halk müziğinin nadide sesi" ifadesi yer aldı.
16.06.2021 11:55
- Son Güncelleme: 16.06.2021 12:00
Usta ismin vefat etmesinin ardından Yıldız Ayhan'ın hayatı ve biyografisi bir kez daha gündeme geldi. 1956 yılında ses sanatçısı olarak Ankara Radyosuna giren başarılı sanatçı Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan oldu. 1999 yılında emekli olan usta isim ,TRT sanatçısı Ahmet Gazi Ayhan ile evlenmişti.