Tülin Şahin’e kötü haber! Eski eşi Pedro de Noronha hakkında kan donduran iddialarda bulunmuştu...

2019 yılında Siena Leyla adını verdikleri bir kız çocukları olan Tülin Şahin ve Pedro de Noronha, bir süre sonra yollarını ayırdı. Noronha, çocuğunu kendisine göstermediğini iddia ederek Şahin'e dava açtı. Şahin de Noronha'nın hem kendisine hem de kızına şiddet uyguladığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu ve önce 1 ay, ardından 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.