Tülin Şahin’e kötü haber! Eski eşi Pedro de Noronha hakkında kan donduran iddialarda bulunmuştu...
Tülin Şahin'e kötü haber! 2019 yılının Nisan ayında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile evlendiklerini duyuran Tülin Şahin, Kasım ayında kızını kucağına aldı. Kısa bir süre önce anlaşmazlık yaşayarak yolları ayrılan çiftin resmi olarak evlilik yapmadığının ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Tülin Şahin, Pedro de Noronha'yı kendisine psikolojik şiddet uygulamakla suçladı ve çarpıcı iddialarda bulundu. Daha önce psikolojik ve fiziksel şiddete uğradığını iddia ederek mahkemeye başvuran Şahin'e kötü haber geldi. Portekizli işinsanı Pedro de Noronha, eski sevgilisi Tülin Şahin'in aldırdığı 3 ay uzaklaştırma kararına "İftira atıyor" diyerek itiraz etti. İtirazı haklı bulan mahkeme, Şahin'in iddialarının yetersiz olduğu gerekçesiyle tedbir kararını kaldırdı.
TÜLİN ŞAHİN'E KÖTÜ HABER!
Eski eşi Pedro de Noronha hakkında kan donduran iddialarda bulunan Tülin Şahin'in aldırdığı 3 ay uzaklaştırma kararına "İftira atıyor" diyerek itiraz etti. İtirazı haklı bulan mahkeme, Şahin'in iddialarının yetersiz olduğu gerekçesiyle tedbir kararını kaldırdı.
2019 yılında Siena Leyla adını verdikleri bir kız çocukları olan Tülin Şahin ve Pedro de Noronha, bir süre sonra yollarını ayırdı. Noronha, çocuğunu kendisine göstermediğini iddia ederek Şahin'e dava açtı. Şahin de Noronha'nın hem kendisine hem de kızına şiddet uyguladığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu ve önce 1 ay, ardından 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
'KAÇIRIP FİDYE İSTEYECEK'
Dilekçesinde Noronha'nın 3 milyon Euro borcu olduğunu öne süren Tülin Şahin, onun kızlarını kaçırarak kendisinden fidye talebinde bulunmak isteyeceğini ileri sürdü. Noronha'nın çocuğuna dezenfektan içirmeye çalıştığını ve bayıltacak şekilde sıktığını iddia eden Şahin, banka hesaplarının usulsüz şekilde kontrol edildiğini de iddia etti.
DELİL YOK
Pedro de Noronha ise Tülin Şahin'in iddialarının hayal ürünü ve iftira olduğu iddiasıyla uzaklaştırma kararına itiraz etti. Noronha, avukatı Sibel Engin aracılığıyla mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde, Şahin'in iddialarını ispatlamak için mahkemeye delil sunmadığını söyledi.