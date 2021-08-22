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Tülin Şahin'den Pedro de Noronha hakkında kan donduracak sözler! 'Kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı, üstüne bir de fidye...'

Tülin Şahin ile eski eşi Pedro de Noronha arasındaki gerilim tırmanıyor. 2019 yılının Nisan ayında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile evlendiklerini duyuran Tülin Şahin, Kasım ayında kızını kucağına aldı. Kısa bir süre önce anlaşmazlık yaşayarak yollarını ayrılan çiftin resmi olarak evlilik yapmadığının ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Tülin Şahin, Pedro de Noronha'yı kendisine psikolojik şiddet uygulamakla suçladı ve çarpıcı iddialarda bulundu. Daha önce psikolojik ve fiziksel şiddete uğradığını iddia ederek mahkemeye başvuran Şahin, savcılığa sunduğu yeni dosyada kızının Noronha tarafından kaçırılarak kendisinden fidye isteneceğini öne sürdü. İşte Tülin Şahin'in kan donduracak sözleri...

22.08.2021 12:27 - Son Güncelleme: 22.08.2021 12:58
Tülin Şahin’den Pedro de Noronha hakkında kan donduracak sözler! ’Kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı, üstüne bir de fidye...’

BU SÖZLER KAN DONDURACAK CİNSTEN!

Tülin Şahin, Nisan 2019'da Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile evlendiğini duyurmuş, kasım ayında da kızları Siena Leyla'yı kucağına almıştı.

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Tülin Şahin’den Pedro de Noronha hakkında kan donduracak sözler! ’Kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı, üstüne bir de fidye...’

Ancak çiftin evlenmediği ve Noronha'nın ünlü mankene, "Bebeği bana göstermiyor" diye dava açtığı ortaya çıktı. Tülin Şahin, "Hamileyken dondurma yediğim için çıkardığı şiddetli kavgalar çok yıpratıcıydı" sözleri ile herkesi şoke etti.

Tülin Şahin’den Pedro de Noronha hakkında kan donduracak sözler! ’Kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı, üstüne bir de fidye...’

Doğum sırasında ve sonrasında kilo vermesi için psikolojik şiddet gördüğünü belirten Şahin, "Doğum sonrası eski fiziğime dönmem konusunda ağır baskı yaptı. 5 aylık kızıma bile 'Şişman' dedi. Böyle terbiyesizce tartışmalara maruz kaldım" iddıalarıyla gündemi sarstı.

Tülin Şahin’den Pedro de Noronha hakkında kan donduracak sözler! ’Kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı, üstüne bir de fidye...’

O dönem Pedro de Noronha iddiaların ispat edilebilir bir şekilde asılsız olduğunu söyledi.

Tülin Şahin’den Pedro de Noronha hakkında kan donduracak sözler! ’Kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı, üstüne bir de fidye...’

Noronha "Portekizcede 'gorda' hem 'şişman' hem de 'canım' anlamındadır. İnsan kızına 'canım' dediği için elaleme rezil edilir mi? Diğer tüm suçlamaların da basit açıklamaları var. Ama bunları anlatmanın yeri medya değil. Tülin'e de son birkaç aydır defalarca dediğim gibi, onun bana gösterdiği büyük öfkeye sevgiyle cevap vereceğim. Çünkü bana bu yakışır" diye konuştu.

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