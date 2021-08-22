Tülin Şahin’den Pedro de Noronha hakkında kan donduracak sözler! ’Kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı, üstüne bir de fidye...’

Noronha "Portekizcede 'gorda' hem 'şişman' hem de 'canım' anlamındadır. İnsan kızına 'canım' dediği için elaleme rezil edilir mi? Diğer tüm suçlamaların da basit açıklamaları var. Ama bunları anlatmanın yeri medya değil. Tülin'e de son birkaç aydır defalarca dediğim gibi, onun bana gösterdiği büyük öfkeye sevgiyle cevap vereceğim. Çünkü bana bu yakışır" diye konuştu.