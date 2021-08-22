Tülin Şahin'den Pedro de Noronha hakkında kan donduracak sözler! 'Kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı, üstüne bir de fidye...'
Tülin Şahin ile eski eşi Pedro de Noronha arasındaki gerilim tırmanıyor. 2019 yılının Nisan ayında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile evlendiklerini duyuran Tülin Şahin, Kasım ayında kızını kucağına aldı. Kısa bir süre önce anlaşmazlık yaşayarak yollarını ayrılan çiftin resmi olarak evlilik yapmadığının ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Tülin Şahin, Pedro de Noronha'yı kendisine psikolojik şiddet uygulamakla suçladı ve çarpıcı iddialarda bulundu. Daha önce psikolojik ve fiziksel şiddete uğradığını iddia ederek mahkemeye başvuran Şahin, savcılığa sunduğu yeni dosyada kızının Noronha tarafından kaçırılarak kendisinden fidye isteneceğini öne sürdü. İşte Tülin Şahin'in kan donduracak sözleri...
22.08.2021 12:27
- Son Güncelleme: 22.08.2021 12:58
Noronha "Portekizcede 'gorda' hem 'şişman' hem de 'canım' anlamındadır. İnsan kızına 'canım' dediği için elaleme rezil edilir mi? Diğer tüm suçlamaların da basit açıklamaları var. Ama bunları anlatmanın yeri medya değil. Tülin'e de son birkaç aydır defalarca dediğim gibi, onun bana gösterdiği büyük öfkeye sevgiyle cevap vereceğim. Çünkü bana bu yakışır" diye konuştu.