Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor! Kapıda kalınca bakın nasıl isyan etti
Tülin Şahin ile eski sevgilisi ve kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor! Aralarında yaşadıkları gerginlikle magazin gündeminden düşmeyen ikiliden Pedro de Noronha, iki yaşına basan kızı Siena Leyla'nın doğum gününü kutlamak için İstanbul'a geldi ancak kapıda kaldı. Portekizli iş insanı Pedro de Noronha, bunun üzerine sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak eski sevgilisi Tülin Şahin'e isyan etti. "Yargıç Tülin, kızımızı ne zaman görebileceğimi söyler misiniz?" ifadelerini kullanan Pedro de Noronha'nın paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...
08.11.2021 18:06
- Son Güncelleme: 08.11.2021 18:07
Siena Leyla'yı Kasım 2019'da kucağına alan Tülin Şahin, doğumdan bir süre sonra kızının babası Pedro de Noronha ile ilişkisini sonlandırdı. Ardından ikili arasında adeta velayet savaşı başladı.
Karşılıklı olarak birbirlerini suçlayan Tülin Şahin ile Pedro de Noronha cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.