Tülin Ece Yazgan estetikle çok değişti! Bir dönem adı Engin Akyürek ile anılan güzel oyuncu... Aslıhan Gürbüz'ün ikizi gibiydi artık alakası yok!
Ufak Tefek Cinayetler, Sefirin Kızı dizilerinde rol alan Tülin Ece Yazgan'ın estetiksiz durumu meydana çıktı. 2019 senesinde yayınlanan ve başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun yer aldığı Sefirin Kızı'nda Menekşe rolüyle büyük beğeni toplayan Yazgan, Ufak Tefek Cinayetler'de de Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Merve karakterinin gençliğini oynamıştı. Tülin Ece Yazgan yıldızı parladıktan sonra estetik amacıyla ameliyat masasına yattı. Sosyal medyayı aktif kullanan Yazgan'ın paylaşımları binlerce beğeni topluyor. İşte güzel oyuncunun merak edilen estetiksiz durumu...
Başarılı oyunculuğunun yanında güzelliği ile de dikkat çeken Tülin Ece Yazgan'ın estetik yaptırdığı ortaya çıktı. Güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımları çok konuşuluyor. 168 bin takipçili İnstagram hesabından sık sık paylaşım yapan Tülin Ece Yazgan oyunculuğa adım attıktan sonra burun estetiği yaptırdı. Önce Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle adını duyuran Yazgan'ın daha sonra Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Menekşe karakteriyle yıldızı parladı. Kötü bir karaktere hayat veren oyuncunun soyadını da bu nedenle değiştirdiği bile iddia edildi.
Oyuncu kadrosunda Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu gibi başarılı isimleri barındıran Sefirin Kızı adlı dizisinde Menekçe rolüyle yer alan Tülin Ece Yazgan'ın oynadığı karakter kimse tarafından sevilmiyordu.
Hayat verdiği karakterle yıldızı parlayan başarılı oyuncu asıl Ufak Tefek Cinayetler dizisinde tanınmıştı.