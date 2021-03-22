Tuğçe Kazaz İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin yerinde bir karar olduğunu savundu linç tayfası yine harekete geçti!

Türkiye, 2011'de ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Resmi Gazete'de yayınlanan ve kesinleşen bu kararın altında yatan temel nedenler ise; İstanbul Sözleşmesi'nin LGBT ideolojisi savunuculuğuna indirgenmesinin; LGBT'nin bazı kesimler tarafından meşru evrensel hukuk normu şeklinde dayatılmasının önüne geçmek. Kadın hakları meselesini LGBT odaklı tartışmaların tahakkümünden kurtarmak. Tuğçe Kazaz, İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin yerinde bir karar olduğunu savundu, linç tayfası harekete geçti.

22.03.2021 15:41 - Son Güncelleme: 22.03.2021 15:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





