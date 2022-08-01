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Tuğba Ekinci siyah mayolu havuz pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti görenler: "Öyle bir bomba attı ki..."

Tuğba Ekinci siyah mayolu havuz pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu. Sık sık iddialı pozları ve çarpıcı açıklamalarıyla gündeme gelen Tuğba Ekinci, Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak tatil pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde yer alan Tuğba Ekinci'ye; "Öyle bir bomba attı ki Alaçatı komple felç" yorumları yapıldı. İşte o kareler...

01.08.2022 12:00 - Son Güncelleme: 01.08.2022 12:16
Tuğba Ekinci siyah mayolu havuz pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti görenler: Öyle bir bomba attı ki...

"ÖYLE BİR BOMBA ATTI Kİ..."

Tuğba Ekinci siyah mayolu havuz pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti görenler, "Öyle bir bomba attı ki Alaçatı felç" yorumları yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tuğba Ekinci siyah mayolu havuz pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti görenler: Öyle bir bomba attı ki...

Şu sıralar Alaçatı'da tatil yapan Ekinci havuz pozlarıyla da dikkat çekti.

Tuğba Ekinci siyah mayolu havuz pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti görenler: Öyle bir bomba attı ki...

Tatilden siyah bikisiniyle peş peşe pozlarını paylaşan Ekinci'ye hayranları yorum yağdırdı.

Tuğba Ekinci siyah mayolu havuz pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti görenler: Öyle bir bomba attı ki...

Havuz kenarında sere serpe serinleyen Tuğba Ekinci'ye takipçileri "Öyle bir bomba attı ki Alaçatı felç" yorumları yapıldı.

Tuğba Ekinci siyah mayolu havuz pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti görenler: Öyle bir bomba attı ki...

Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Tuba Ekinci son dönemde Gülşen ile arasında yaşanan polemikle güneme geliyor.

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