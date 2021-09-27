Tuğba Ekinci Serdar Ortaç'ı yerden yere vurdu demediğini bırakmadı! Önce dilenciye benzetti sonra 'kadınlar kaçar ondan' dedi
Sahneye çıktığı mekanda Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler söyleyen ve sonrasında alkollü olduğunu belirterek özür dileyen Serdar Ortaç'ın konserleri iptal oldu. Beşiktaş'a yönelik hakaret içeren yorumda bulunan Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla özür dilemişti. '2. Sayfa programına katılan şarkıcı Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu dile getiren meslektaşı Serdar Ortaç'ı hedef aldı.
27.09.2021 15:18
- Son Güncelleme: 27.09.2021 15:43
Sahneye çıktığı mekânda Beşiktaş taraftarını kızdıracak ifadeler kullanan ve sonrasında alkollü olduğunu belirterek özür dileyen Serdar Ortaç'ın konserleri iptal oldu. Tuğba Ekinci ise ünlü şarkıcının sürekli mutsuz olduğu hallerini abartı bulduğunu söyledi.
MUTSUZLUĞUNA SİTEM ETTİ
"Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk olan Tuğba Ekinci, Serdar Ortaç'ın sürekli mutsuz olmasına sitem etti.