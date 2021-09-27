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Haberler Magazin Tuğba Ekinci Serdar Ortaç'ı yerden yere vurdu demediğini bırakmadı! Önce dilenciye benzetti sonra 'kadınlar kaçar ondan' dedi

Tuğba Ekinci Serdar Ortaç'ı yerden yere vurdu demediğini bırakmadı! Önce dilenciye benzetti sonra 'kadınlar kaçar ondan' dedi

Sahneye çıktığı mekanda Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler söyleyen ve sonrasında alkollü olduğunu belirterek özür dileyen Serdar Ortaç'ın konserleri iptal oldu. Beşiktaş'a yönelik hakaret içeren yorumda bulunan Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla özür dilemişti. '2. Sayfa programına katılan şarkıcı Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu dile getiren meslektaşı Serdar Ortaç'ı hedef aldı.

27.09.2021 15:18 - Son Güncelleme: 27.09.2021 15:43
Tuğba Ekinci Serdar Ortaç’ı yerden yere vurdu demediğini bırakmadı! Önce dilenciye benzetti sonra ’kadınlar kaçar ondan’ dedi

Sahneye çıktığı mekânda Beşiktaş taraftarını kızdıracak ifadeler kullanan ve sonrasında alkollü olduğunu belirterek özür dileyen Serdar Ortaç'ın konserleri iptal oldu. Tuğba Ekinci ise ünlü şarkıcının sürekli mutsuz olduğu hallerini abartı bulduğunu söyledi.

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Tuğba Ekinci Serdar Ortaç’ı yerden yere vurdu demediğini bırakmadı! Önce dilenciye benzetti sonra ’kadınlar kaçar ondan’ dedi

MUTSUZLUĞUNA SİTEM ETTİ
"Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk olan Tuğba Ekinci, Serdar Ortaç'ın sürekli mutsuz olmasına sitem etti.

Tuğba Ekinci Serdar Ortaç’ı yerden yere vurdu demediğini bırakmadı! Önce dilenciye benzetti sonra ’kadınlar kaçar ondan’ dedi

Ekinci, "Bizim değerli bir sanatçımız kendine dikkat etmesi lazım. Ben hiç alkol kullanmadım. Herkes beni çok içer diye düşünür ama ben alkol tüketmiyorum. Serdar sağlıklı da olsa kadınlar yanından kaçardı" dedi.

Tuğba Ekinci Serdar Ortaç’ı yerden yere vurdu demediğini bırakmadı! Önce dilenciye benzetti sonra ’kadınlar kaçar ondan’ dedi

Tuğba Ekinci, "Son ayrılığında hastalıktan dolayı bittiğini söylemişti o da hoş değil. İrlanda'dan gelen biri için Serdar bir Brad Pitt. Serdar bu kadar mutsuz değildi" şeklinde konuştu.

Tuğba Ekinci Serdar Ortaç’ı yerden yere vurdu demediğini bırakmadı! Önce dilenciye benzetti sonra ’kadınlar kaçar ondan’ dedi

"AVLU KENARINDAKİLER GİBİ OLDU"
Ünlü şarkıcı, "Bu hallerini görünce gülesim geliyor. Hani caminin önünde 'abla, abla mendil al' derler ya onun gibi. Bence abartıyor. Star duruşu için hoş değil. Avlu kenarındakiler gibi oldu" ifadelerini kullandı.

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