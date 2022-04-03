RAMAZAN İMSAKİYE
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Tuğba Ekinci pilot sevgilisini köşeye sıkıştırdı evlilik tarihi geldi! Hadise'ye 'benimki daha kaslı ve zengin' misillemesi yapmıştı

Tuğba Ekinci pilot sevgilisini köşeye sıkıştırdı, evlilik tarihi geldi! Hadise'ye '"Benimki daha kaslı ve zengin" misillemesi yapmıştı ünlü şarkıcı... 2 yıldır flört ettiği 42 yaşındaki Berk Fenercioğlu ile Mecidiyeköy'deki ünlülerin kuaföründe objektife yakalanan Tuğba Ekinci, sürpriz açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü. Ekinci ve sevgilisi 2023'ün başında nikah masasına oturmayı planladıklarını işte böyle itiraf etti.

03.04.2022 13:20 - Son Güncelleme: 03.04.2022 13:20
Tuğba Ekinci pilot sevgilisini köşeye sıkıştırdı evlilik tarihi geldi! Hadise’ye ’benimki daha kaslı ve zengin’ misillemesi yapmıştı

KÖŞEYE SIKIŞTI TARİH VERDİ

Hadise'ye 'benimki daha kaslı ve zengin' misillemesi yapmıştı... Tuğba Ekinci pilot sevgilisini köşeye sıkıştırdı evlilik tarihi geldi!

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Tuğba Ekinci pilot sevgilisini köşeye sıkıştırdı evlilik tarihi geldi! Hadise’ye ’benimki daha kaslı ve zengin’ misillemesi yapmıştı

Paylaşımları ve çıkışlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı sevgilisi Berk Fenercioğlu'yla aşkına ikinci bir şans vermişti. İkilden barışma sonrası sürpriz açıklama geldi.

Tuğba Ekinci pilot sevgilisini köşeye sıkıştırdı evlilik tarihi geldi! Hadise’ye ’benimki daha kaslı ve zengin’ misillemesi yapmıştı

Magazinkolik'te yer alan habere göre, bugüne dek birlikte olduğu sevgilileriyle "evlilik" adını ağzına almayan Tuğba Ekinci, yanındaki kişiyi objektifimizle tanıştırırken "Berk Bey'le 2 yıldır beraberiz. Kendisi pilottur ve özel jetlerde mesleğini icra etmektedir" dedi ve şu soruyu sorarak sözü sevgilisine verdi.

Tuğba Ekinci pilot sevgilisini köşeye sıkıştırdı evlilik tarihi geldi! Hadise’ye ’benimki daha kaslı ve zengin’ misillemesi yapmıştı

"YILBAŞINDA NİKAH MASASINA OTURMAYI PLANLIYORUZ"

"Berkciğim ne zaman nikah masasına oturacağımızı magazinkolik.com'a açıklamak ister misin?" sorusu karşısında adeta şoke olan Berk Bey şunları söyledi; "Evet şu anda Tuğba ile ev bakıyoruz. Evlenme kararı aldık. Yılbaşında; yani 01.01.2023 de nikah masasına oturmayı planlıyoruz."

Tuğba Ekinci pilot sevgilisini köşeye sıkıştırdı evlilik tarihi geldi! Hadise’ye ’benimki daha kaslı ve zengin’ misillemesi yapmıştı

İşte Tuğba Ekinci ve pilot sevgilisi...

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