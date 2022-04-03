Tuğba Ekinci pilot sevgilisini köşeye sıkıştırdı evlilik tarihi geldi! Hadise’ye ’benimki daha kaslı ve zengin’ misillemesi yapmıştı

"YILBAŞINDA NİKAH MASASINA OTURMAYI PLANLIYORUZ"

"Berkciğim ne zaman nikah masasına oturacağımızı magazinkolik.com'a açıklamak ister misin?" sorusu karşısında adeta şoke olan Berk Bey şunları söyledi; "Evet şu anda Tuğba ile ev bakıyoruz. Evlenme kararı aldık. Yılbaşında; yani 01.01.2023 de nikah masasına oturmayı planlıyoruz."