Tuğba Ekinci pilot sevgilisini köşeye sıkıştırdı evlilik tarihi geldi! Hadise'ye 'benimki daha kaslı ve zengin' misillemesi yapmıştı
Tuğba Ekinci pilot sevgilisini köşeye sıkıştırdı, evlilik tarihi geldi! Hadise'ye '"Benimki daha kaslı ve zengin" misillemesi yapmıştı ünlü şarkıcı... 2 yıldır flört ettiği 42 yaşındaki Berk Fenercioğlu ile Mecidiyeköy'deki ünlülerin kuaföründe objektife yakalanan Tuğba Ekinci, sürpriz açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü. Ekinci ve sevgilisi 2023'ün başında nikah masasına oturmayı planladıklarını işte böyle itiraf etti.
Paylaşımları ve çıkışlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı sevgilisi Berk Fenercioğlu'yla aşkına ikinci bir şans vermişti. İkilden barışma sonrası sürpriz açıklama geldi.
Magazinkolik'te yer alan habere göre, bugüne dek birlikte olduğu sevgilileriyle "evlilik" adını ağzına almayan Tuğba Ekinci, yanındaki kişiyi objektifimizle tanıştırırken "Berk Bey'le 2 yıldır beraberiz. Kendisi pilottur ve özel jetlerde mesleğini icra etmektedir" dedi ve şu soruyu sorarak sözü sevgilisine verdi.
"YILBAŞINDA NİKAH MASASINA OTURMAYI PLANLIYORUZ"
"Berkciğim ne zaman nikah masasına oturacağımızı magazinkolik.com'a açıklamak ister misin?" sorusu karşısında adeta şoke olan Berk Bey şunları söyledi; "Evet şu anda Tuğba ile ev bakıyoruz. Evlenme kararı aldık. Yılbaşında; yani 01.01.2023 de nikah masasına oturmayı planlıyoruz."