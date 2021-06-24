Tuğba Ekinci önce mezarlık sonra da 'tatlı hayaller' dedi bikinili fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı! Ufak siyah bikisiniyle Tuğba...

Kimi zaman açıklamaları kimi zaman sosyal medya paylaşımları derken 44 yaşındaki ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci hep magazin gündeminde. Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son günlerde tatil pozlarıyla dikkat çeken Ekinci, son olarak önce mezarlık paylaşımı yaptı sonra ise bikinili pozlarını takipçilerine sundu. İlginç yorumlarıyla dikkat çeken Ekinci, mezarlık satın alanları eleştirdi.

24.06.2021 12:11 - Son Güncelleme: 24.06.2021 12:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





