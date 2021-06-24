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Tuğba Ekinci önce mezarlık sonra da 'tatlı hayaller' dedi bikinili fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı! Ufak siyah bikisiniyle Tuğba...

Kimi zaman açıklamaları kimi zaman sosyal medya paylaşımları derken 44 yaşındaki ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci hep magazin gündeminde. Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son günlerde tatil pozlarıyla dikkat çeken Ekinci, son olarak önce mezarlık paylaşımı yaptı sonra ise bikinili pozlarını takipçilerine sundu. İlginç yorumlarıyla dikkat çeken Ekinci, mezarlık satın alanları eleştirdi.

24.06.2021 12:11 - Son Güncelleme: 24.06.2021 12:11
Tuğba Ekinci önce mezarlık sonra da 'tatlı hayaller' dedi bikinili fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı! Ufak siyah bikisiniyle Tuğba...

Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son günlerde tatil pozlarıyla dikkat çeken Ekinci, son olarak önce mezarlık paylaşımı yaptı sonra ise bikinili pozlarını takipçilerine sundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tuğba Ekinci önce mezarlık sonra da 'tatlı hayaller' dedi bikinili fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı! Ufak siyah bikisiniyle Tuğba...

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Tuğba Ekinci, son olarak mezarlık paylaşımı ile adından söz ettirdi.

Tuğba Ekinci önce mezarlık sonra da 'tatlı hayaller' dedi bikinili fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı! Ufak siyah bikisiniyle Tuğba...

Gittiği bir mezarlıktan fotoğraf paylaşan Ekinci, mezar yeri ayırtanlara "Açgözlü" olarak nitelendirdi.

Tuğba Ekinci önce mezarlık sonra da 'tatlı hayaller' dedi bikinili fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı! Ufak siyah bikisiniyle Tuğba...

"ÖLMEDEN MEZAR AYARLAYANLAR GÖRDÜM"

Ekinci paylaşımında, "Ölmeden mezarlarını ayırtanlar gördüm. Sanırsınız ölüme hazır ve nazırlar. Oysa bu bile dünya toprağına düşkünlüğün, açgözlülüğün ve sahiplenmenin başka bir türü." dedi.

Tuğba Ekinci önce mezarlık sonra da 'tatlı hayaller' dedi bikinili fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı! Ufak siyah bikisiniyle Tuğba...

Ekinci, daha sonra ise cesur bikini tercihiyle poz verdi. Ekinci'nin paylaşımına ise beğeni yağdı.