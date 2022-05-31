Tuğba Ekinci 'limonlarla portakalları karıştırmayın' dedi leopar bikinisiyle yeri göğü inletti! 'Bikini altın küçük' yorumları gelince de...
Cesur, cüretkar açıklamaları ve paylaşımlarıyla bilinen Tuğba Ekinci yine yaptı yapacağını... 44 yaşındaki Tuğba Ekinci şu sıralar sık sık açıklamaları ve Instagram paylaşımlarıyla gündeme geliyor bolca. Bir süre magazin programında yorumculukta yapan Tuğba Ekinci, son olarak Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Leopar bikinisiyle paylaşım yapan Ekinci sonrasında 'size bunlar bir sene yeter, benden bu kadar' dedi. İşte Tuğba Ekinci'nin olay yaratan o görüntüleri.
31.05.2022 14:39 - Son Güncelleme: 31.05.2022 14:39
Sosyal medyayın aktif isimlerinden ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, havaların ısınmasıyla bikinili pozlar paylaşmaya devam ediyor.