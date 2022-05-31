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Haberler Magazin Tuğba Ekinci 'limonlarla portakalları karıştırmayın' dedi leopar bikinisiyle yeri göğü inletti! 'Bikini altın küçük' yorumları gelince de...

Tuğba Ekinci 'limonlarla portakalları karıştırmayın' dedi leopar bikinisiyle yeri göğü inletti! 'Bikini altın küçük' yorumları gelince de...

Cesur, cüretkar açıklamaları ve paylaşımlarıyla bilinen Tuğba Ekinci yine yaptı yapacağını... 44 yaşındaki Tuğba Ekinci şu sıralar sık sık açıklamaları ve Instagram paylaşımlarıyla gündeme geliyor bolca. Bir süre magazin programında yorumculukta yapan Tuğba Ekinci, son olarak Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Leopar bikinisiyle paylaşım yapan Ekinci sonrasında 'size bunlar bir sene yeter, benden bu kadar' dedi. İşte Tuğba Ekinci'nin olay yaratan o görüntüleri.

31.05.2022 14:39 - Son Güncelleme: 31.05.2022 14:39
Tuğba Ekinci ’limonlarla portakalları karıştırmayın’ dedi leopar bikinisiyle yeri göğü inletti! ’Bikini altın küçük’ yorumları gelince de...

Sosyal medyayın aktif isimlerinden ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, havaların ısınmasıyla bikinili pozlar paylaşmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tuğba Ekinci ’limonlarla portakalları karıştırmayın’ dedi leopar bikinisiyle yeri göğü inletti! ’Bikini altın küçük’ yorumları gelince de...

Bu sefer de yatak odasından çekim yapan Ekinci, küçük bikinisiyle aynadan kendisini çekti.

Tuğba Ekinci ’limonlarla portakalları karıştırmayın’ dedi leopar bikinisiyle yeri göğü inletti! ’Bikini altın küçük’ yorumları gelince de...

Ancak işin ilginç yanı Tuğba Ekinci'nin hikaye bölümünden paylaştıklarıydı.

Tuğba Ekinci ’limonlarla portakalları karıştırmayın’ dedi leopar bikinisiyle yeri göğü inletti! ’Bikini altın küçük’ yorumları gelince de...

44 yaşındaki Ekinci, pozuna ise "Daha iyisi gelmez. Limonlarla portakalları karıştırmayın." notunu düştü.

Tuğba Ekinci ’limonlarla portakalları karıştırmayın’ dedi leopar bikinisiyle yeri göğü inletti! ’Bikini altın küçük’ yorumları gelince de...

İŞTE O POZ

Hızını alamayan Ekinci sonrasında hikaye bölümünden de paylaşım yaptı.

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