Tuğba Ekinci füzesinden ayrıldı uçuşa geçti göğüs dekolteli pozlar peş peşe! Pilot aşkından tektaş değil göktaşıyla evlilik teklifi almıştı

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Tuğba Ekinci'nin büyük aşkı bitti. Şarkıcı Tuğba Ekinci ile pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu'nun ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. "Benden ayrılırsa tektaşları ve beştaşları geri vermem" diyen şarkıcı, sosyal medya hesabından ilişkilerinin bittiğini duyurmuştu. Tuğba Ekinci ayrılık açıklamasının ardından nispet yapar gibi seksi pozlarını paylaştı.

25.05.2021 12:04 - Son Güncelleme: 25.05.2021 12:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





