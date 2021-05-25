Tuğba Ekinci füzesinden ayrıldı uçuşa geçti göğüs dekolteli pozlar peş peşe! Pilot aşkından tektaş değil göktaşıyla evlilik teklifi almıştı
Açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Tuğba Ekinci'nin büyük aşkı bitti. Şarkıcı Tuğba Ekinci ile pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu'nun ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. "Benden ayrılırsa tektaşları ve beştaşları geri vermem" diyen şarkıcı, sosyal medya hesabından ilişkilerinin bittiğini duyurmuştu. Tuğba Ekinci ayrılık açıklamasının ardından nispet yapar gibi seksi pozlarını paylaştı.
25.05.2021 12:04
- Son Güncelleme: 25.05.2021 12:33
Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile ilişkilerini bittiğini duyurmuştu. Ekinci ayrılık açıklamasının ardından nispet yapar gibi sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaştı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Tuğba Ekinci, pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu'ndan ayrıldığı haberini sosyal medya hesabından verdi.
"YOLLARIMIZI AYIRMAYI TERCİH ETTİK"
Tuğba Ekinci, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Sevgili yol arkadaşımla yollarımızı ayırmayı tercih ettik. Bu konu hakkında başka bir şey yok söyleyebileceğim" dedi.
"AŞKLA BERABER AŞK POZU"
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz eylül ayında Instagram hesabından hesabından yaptığı paylaşımla yeni ilişkisini duyurmuştu.
Pilot sevgilisiyle aşk dolu karelere imza atan Ekinci, bir diğer fotoğrafına ise füze emojisi koymayı tercih etmişti.