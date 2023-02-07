Tuğba Altıntop'tan kahreden paylaşım! Gaziantep'te yaşayan iki akrabası deprem nedeniyle vefat etti! Acı haberi böyle duyurdu
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde sabah saatlerinde meydana gelen deprem etkisi Gaziantep'te de hissedildi. Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda iki akrabasının meydana gelen deprem sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Acı haberi duyuran Altıntop, "Gaziantep Sakçagözü köyünde yaşayan akrabamız Meryem teyzem ve küçük torunu hakkında rahmetine yürüdüler" dedi.
07.02.2023 00:30 - Son Güncelleme: 07.02.2023 00:30
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'un Gaziantep'te yaşamını sürdüren iki akrabasının acı haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi duyuran Tuğba Altıntop, üzüntüsünü dile getirdi.
Altıntop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Gaziantep Sakçagözü köyünde yaşayan akrabamız Meryem teyzem ve küçük torunu hakkında rahmetine yürüdüler."