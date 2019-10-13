Tuba Ünsal ile Mustafa Sandal'ın ortaya çıkan görüntüsü şoke etti! 17 yıl sonra yeniden...
Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal, geçtiğimiz akşam felekten bir gece çaldı. Geçtiğimiz Ağustos ayında 12 yıl sonra yeniden Harbiye'de konser veren ünlü popçuyu dinleyenler arasında eski sevgilisi Tuba Ünsal da vardı. Mustafa Sandal'ın konserde Tuba Ünsal hakkında itirafları magazin gündemine bomba gibi düşerken bu kez de herkesi şok eden görüntü ortaya çıktı. Bir arkadaşlarının doğum günü partisine katılan Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal, davet boyunca birlikte dans edip eğlendiler.
Tuba Ünsal ile Mustafa Sandal, geçtiğimiz gece bir arkadaşlarının doğum günü partisinde birlikte eğlenirken çekildikleri video ile magazin gündemine bomba gibi düştü. 2002-2003 yılları arasında dillere destan bir aşk yaşayıp, evlenmeleri beklenirken ayrılan Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal, önceki gece felekten bir gece çaldı. Bir arkadaşlarının doğum günü partisine katılan ikili, davet boyunca birlikte dans edip eğlendi. İşte o görüntü...
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"MUHTEŞEM BİR İLİŞKİMİZ VARDI"
Dinleyenler arasında yer alan eski sevgilisi Tuba Ünsal'a sahneden seslenip, "Giriş, gelişme ve sonuç olarak muhteşem bir ilişkimiz vardı. Hatta o dönem yazmış olduğum, 'Tek Geçerim' şarkısı giriş, 'Pazara Kadar' şarkısı gelişme 'Kopmam Lazım' parçası ise ikimiz için de muhteşem bir gol oldu" diyerek herkesi güldürdü.