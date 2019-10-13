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Tuba Ünsal ile Mustafa Sandal'ın ortaya çıkan görüntüsü şoke etti! 17 yıl sonra yeniden...

Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal, geçtiğimiz akşam felekten bir gece çaldı. Geçtiğimiz Ağustos ayında 12 yıl sonra yeniden Harbiye'de konser veren ünlü popçuyu dinleyenler arasında eski sevgilisi Tuba Ünsal da vardı. Mustafa Sandal'ın konserde Tuba Ünsal hakkında itirafları magazin gündemine bomba gibi düşerken bu kez de herkesi şok eden görüntü ortaya çıktı. Bir arkadaşlarının doğum günü partisine katılan Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal, davet boyunca birlikte dans edip eğlendiler.

13.10.2019 17:44 - Son Güncelleme: 13.10.2019 17:44
Tuba Ünsal ile Mustafa Sandal'ın ortaya çıkan görüntüsü şoke etti! 17 yıl sonra yeniden...

Tuba Ünsal ile Mustafa Sandal, geçtiğimiz gece bir arkadaşlarının doğum günü partisinde birlikte eğlenirken çekildikleri video ile magazin gündemine bomba gibi düştü. 2002-2003 yılları arasında dillere destan bir aşk yaşayıp, evlenmeleri beklenirken ayrılan Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal, önceki gece felekten bir gece çaldı. Bir arkadaşlarının doğum günü partisine katılan ikili, davet boyunca birlikte dans edip eğlendi. İşte o görüntü...

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Tuba Ünsal ile Mustafa Sandal'ın ortaya çıkan görüntüsü şoke etti! 17 yıl sonra yeniden...

Mustafa Sandal, geçtiğimiz gün müzik hayatının 25. yılını kutlamak için Harbiye'de konser verdi. 49 yaşındaki Mustafa Sandal'ı izleyenler arasında eski sevgilisi Tuba Ünsal da vardı. 12 yıl sonra yeniden Harbiye'de konser veren ünlü popçu, eski sevgilisi hakkında bakın neler söyledi...

Tuba Ünsal ile Mustafa Sandal'ın ortaya çıkan görüntüsü şoke etti! 17 yıl sonra yeniden...

Tuba Ünsal, Nur Fettahoğlu, Çiğdem Batur, Nihan Akın, Reyhan Karaca, Hakan-Derya Balta, Hakan Sabancı, Sandal'ı yalnız bırakmayanlar arasındaydı.

Tuba Ünsal ile Mustafa Sandal'ın ortaya çıkan görüntüsü şoke etti! 17 yıl sonra yeniden...

"MUHTEŞEM BİR İLİŞKİMİZ VARDI"

Dinleyenler arasında yer alan eski sevgilisi Tuba Ünsal'a sahneden seslenip, "Giriş, gelişme ve sonuç olarak muhteşem bir ilişkimiz vardı. Hatta o dönem yazmış olduğum, 'Tek Geçerim' şarkısı giriş, 'Pazara Kadar' şarkısı gelişme 'Kopmam Lazım' parçası ise ikimiz için de muhteşem bir gol oldu" diyerek herkesi güldürdü.

Tuba Ünsal ile Mustafa Sandal'ın ortaya çıkan görüntüsü şoke etti! 17 yıl sonra yeniden...

"O İŞ BİTTİ ARTIK"
Yaşanan diyalogta bir seyircinin "Aman Emina Hanım duymasın!" sözlerine yanıt veren Sandal, "Arkadaşlar o iş bitti artık, yapacak bir şey yok" dedi.

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