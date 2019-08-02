Tuba Ünsal ile Mustafa Sandal aşkı yeniden mi alevleniyor? Yıllar sonra gelen şok sözler: Pazara kadar...

"BU ŞARKILAR HEP AŞKLA YAZILDI"



Sahneden dinleyenlerine seslenen Sandal, "Yıllar sonra hepinizle burada, Harbiye'de tekrar bir araya gelmek çok güzel bir duygu. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu akşam çok samimi ve içten bir akşam olsun istiyorum. Kendinizi bana bırakın, bugün bizi burada buluşturan şey aşk. Bu şarkılar hep aşkla yazıldı" diyerek 'Aya Benzer' şarkısıyla seyircisini selamladı.