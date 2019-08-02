Tuba Ünsal ile Mustafa Sandal aşkı yeniden mi alevleniyor? Yıllar sonra gelen şok sözler: Pazara kadar...
Tuba Ünsal ile Mustafa Sandal küllerinden mi doğuyor? Geçtiğimiz gün müzik hayatındaki 25. yılını kutlayan Mustafa Sandal, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da konser verdi. 12 yıl sonra yeniden Harbiye'de konser veren ünlü popçuyu dinleyenler arasında eski sevgilisi Tuba Ünsal da vardı. Mustafa Sandal eski sevgilisi Tuba Ünsal hakkında herkesi şok eden itirafta bulundu. Şu anda bekar olan 'eski sevgililer yeniden bir araya gelir mi?' merak konusu oldu...
"MUHTEŞEM BİR İLİŞKİMİZ VARDI"
Dinleyenler arasında yer alan eski sevgilisi Tuba Ünsal'a sahneden seslenip, "Giriş, gelişme ve sonuç olarak muhteşem bir ilişkimiz vardı. Hatta o dönem yazmış olduğum, 'Tek Geçerim' şarkısı giriş, 'Pazara Kadar' şarkısı gelişme 'Kopmam Lazım' parçası ise ikimiz için de muhteşem bir gol oldu" diyerek herkesi güldürdü.
"BU ŞARKILAR HEP AŞKLA YAZILDI"
Sahneden dinleyenlerine seslenen Sandal, "Yıllar sonra hepinizle burada, Harbiye'de tekrar bir araya gelmek çok güzel bir duygu. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu akşam çok samimi ve içten bir akşam olsun istiyorum. Kendinizi bana bırakın, bugün bizi burada buluşturan şey aşk. Bu şarkılar hep aşkla yazıldı" diyerek 'Aya Benzer' şarkısıyla seyircisini selamladı.