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Tuba Büyüküstün'ün ikizleri büyüdü! Sefirin Kızı final bölümünün ardından Maya ve Toprak annesi ile birlikte Bodrum'u terk etti

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri büyüdü! Sefirin Kızı dizisinin final bölümünün ardından Maya ve Toprak annesi Tuba Büyüküstün ile birlikte Bodrum'dan İstanbul'a dönüş yaptı. Çekimler boyunca konaklaması için tutulan Konacık'taki evinden önceki gün ayrılan Tuba Büyüküstün, sabah saatlerinde kızları Maya ve Toprak'la Bodrum Merkez'de kahvaltı yaptı. Ünlü oyuncu daha sonra annesiyle babasını Göltürkbükü'ndeki evlerinde ziyaret etti. Büyüküstün, ailesiyle de vedalaştıktan sonra kızlarıyla beraber havalimanına geçti. Güzel oyuncunun ikizleri Maya ve Toprak son halleriyle dikkat çekti.

13.05.2021 12:34 - Son Güncelleme: 13.05.2021 12:38
Tuba Büyüküstün'ün ikizleri büyüdü! Sefirin Kızı final bölümünün ardından Maya ve Toprak annesi ile birlikte Bodrum'u terk etti

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri büyüdü! Sefirin Kızı final bölümünün ardından Maya ve Toprak annesi ile birlikte Bodrum'u terk etti

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tuba Büyüküstün'ün ikizleri büyüdü! Sefirin Kızı final bölümünün ardından Maya ve Toprak annesi ile birlikte Bodrum'u terk etti

Oyuncu Tuba Büyüküstün, 'Sefirin Kızı' dizisinin final yapmasıyla Bodrum yaşantısını noktaladı. Ailesiyle vedalaştıktan sonra havalimanına geçen Büyüküstün, neden İstanbul'a döndüğünü ifade ederken; kendisine hediye gelen çiçekler hakkındaki soruya verdiği cevapla akıllarda soru işareti bıraktı.

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri büyüdü! Sefirin Kızı final bölümünün ardından Maya ve Toprak annesi ile birlikte Bodrum'u terk etti

Çekimler boyunca konaklaması için tutulan Konacık'taki evinden önceki gün ayrılan Tuba Büyüküstün, sabah saatlerinde kızları Maya ve Toprak'la Bodrum Merkez'de kahvaltı yaptı.

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri büyüdü! Sefirin Kızı final bölümünün ardından Maya ve Toprak annesi ile birlikte Bodrum'u terk etti

AİLESİYLE VEDALAŞTI
Ünlü oyuncu daha sonra annesiyle babasını Göltürkbükü'ndeki evlerinde ziyaret etti. Büyüküstün, ailesiyle de vedalaştıktan sonra kızlarıyla beraber havalimanına geçti. Havalimanında soruları yanıtlayan güzel oyuncu, İstanbul'a dönüş sebebinin yeni bir proje olduğunu "Dijital bir proje var, o sebepten dönüyorum" sözleriyle ifade etti.

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri büyüdü! Sefirin Kızı final bölümünün ardından Maya ve Toprak annesi ile birlikte Bodrum'u terk etti

"DAHA TATLI ŞEYLER KONUŞABİLİRİZ"
Büyüküstün'e sosyal medyada paylaştığı çiçek fotoğrafları hatırlatılarak "Hayatınızda birisi mi var?" sorusu yöneltildi. Oyuncu, gülerek "Daha tatlı şeyler konuşabiliriz" dedi.Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz yaz üç yıldır aşk yaşadığı Umut Evirgen'den ayrılmıştı.