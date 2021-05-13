Tuba Büyüküstün'ün ikizleri büyüdü! Sefirin Kızı final bölümünün ardından Maya ve Toprak annesi ile birlikte Bodrum'u terk etti

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri büyüdü! Sefirin Kızı dizisinin final bölümünün ardından Maya ve Toprak annesi Tuba Büyüküstün ile birlikte Bodrum'dan İstanbul'a dönüş yaptı. Çekimler boyunca konaklaması için tutulan Konacık'taki evinden önceki gün ayrılan Tuba Büyüküstün, sabah saatlerinde kızları Maya ve Toprak'la Bodrum Merkez'de kahvaltı yaptı. Ünlü oyuncu daha sonra annesiyle babasını Göltürkbükü'ndeki evlerinde ziyaret etti. Büyüküstün, ailesiyle de vedalaştıktan sonra kızlarıyla beraber havalimanına geçti. Güzel oyuncunun ikizleri Maya ve Toprak son halleriyle dikkat çekti.

13.05.2021 12:34 - Son Güncelleme: 13.05.2021 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





