Tuba Büyüküstün ile Murat Boz’dan ilk kare! Aşk yaşadıkları konuşulan ikili Boğaz’da baş başa yemek yemişti bu kez de...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN İLE MURAT BOZ AŞK MI YAŞIYOR?

Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'de yer alacak ikili, aşk yaşıyor. Boz ve Büyüküstün, dün akşam saatlerinde Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi. Çift, daha sonra da Boğaz'da tekne turu yaptı.