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Haberler Magazin Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'dan ilk kare! Aşk yaşadıkları konuşulan ikili Boğaz'da baş başa yemek yemişti bu kez de...

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'dan ilk kare! Aşk yaşadıkları konuşulan ikili Boğaz'da baş başa yemek yemişti bu kez de...

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'dan ilk kare! Aşk yaşadıkları konuşulan ikili geçtiğimiz aylarda baş başa çıktığı akşam yemeği ile gündeme bomba gibi düşmüştü... Dijital platformda yayınlanacak olan 'Another Self' dizisinde bir araya gelecek olan Tuba Büyüküstün (39) ile Murat Boz (41) önceki akşam rol arkadaşları ile birlikte Alaçatı'da buluştu. Çiftin yan yana verdiği poz ise kulislerdeki aşk iddialarını bir kez daha gündeme taşıdı.

24.08.2021 13:52 - Son Güncelleme: 24.08.2021 23:00
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz’dan ilk kare! Aşk yaşadıkları konuşulan ikili Boğaz’da baş başa yemek yemişti bu kez de...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN İLE MURAT BOZ'DAN İLK KARE!

Aşk yaşadıkları konuşulan ikili geçtiğimiz aylarda Boğaz'da baş başa yemek yemişti. Tuba ile Murat bu kez de Alaçatı'da bir araya geldi.

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Tuba Büyüküstün ile Murat Boz’dan ilk kare! Aşk yaşadıkları konuşulan ikili Boğaz’da baş başa yemek yemişti bu kez de...

Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'de yer alacak olan ikilinin aşk yaşadığı iddiası hala gündemde yerini koruyor. Daha önce Beykoz'da baş başa yemek yiyen ve ardından Boğaz'da tekne turuna çıkan Boz ile Büyüküstün hakkında yeni gelişmeler var.

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz’dan ilk kare! Aşk yaşadıkları konuşulan ikili Boğaz’da baş başa yemek yemişti bu kez de...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN İLE MURAT BOZ AŞK MI YAŞIYOR?

Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'de yer alacak ikili, aşk yaşıyor. Boz ve Büyüküstün, dün akşam saatlerinde Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi. Çift, daha sonra da Boğaz'da tekne turu yaptı.

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz’dan ilk kare! Aşk yaşadıkları konuşulan ikili Boğaz’da baş başa yemek yemişti bu kez de...

Murat Boz spor çıkışı görüntülendi. Tv100'ün haberine göre; Ünlü popçu Another Self adlı dijital dizide partnerini canlandırdığı Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddiasına "Dizi çekiyoruz arkadaşlar" dedi.

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz’dan ilk kare! Aşk yaşadıkları konuşulan ikili Boğaz’da baş başa yemek yemişti bu kez de...

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasıyla ilgili bir iddia da diğer oyuncuların rahatsız olduğu yönündeydi...

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