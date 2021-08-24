Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'dan ilk kare! Aşk yaşadıkları konuşulan ikili Boğaz'da baş başa yemek yemişti bu kez de...
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'dan ilk kare! Aşk yaşadıkları konuşulan ikili geçtiğimiz aylarda baş başa çıktığı akşam yemeği ile gündeme bomba gibi düşmüştü... Dijital platformda yayınlanacak olan 'Another Self' dizisinde bir araya gelecek olan Tuba Büyüküstün (39) ile Murat Boz (41) önceki akşam rol arkadaşları ile birlikte Alaçatı'da buluştu. Çiftin yan yana verdiği poz ise kulislerdeki aşk iddialarını bir kez daha gündeme taşıdı.
24.08.2021 13:52
- Son Güncelleme: 24.08.2021 23:00