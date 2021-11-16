Trafik canavarı Defne Samyeli ehliyeti kaptırınca şoför tuttu! Görüntü vermek istemeyen Defne öyle bir şey yaptı ki...

Boğazında bir problem yaşadığını belirten şarkıcı, "Boğazımda ufak bir sorun vardı" dedi. Kardeşi Sühan Samyeli ve mekân yetkilisi ile araçta olan Samyeli sorulardan kaçmak isterken talihsiz bir kaza yaşandı. Ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz'la ilgili sorulardan kaçmak için gaza basan Defne Samyeli, trafiğin ileride tıkanmasıyla yeniden durmak zorunda kaldı. Ayağı ezilen ve hastaneye giden kameramanın ise doku zedelenmesi yaşadığı öğrenildi.