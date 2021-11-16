Trafik canavarı Defne Samyeli ehliyeti kaptırınca şoför tuttu! Görüntü vermek istemeyen Defne öyle bir şey yaptı ki...
Trafik canavarı Defne, ehliyeti kaptırınca şoför tuttu görüntü, vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki magazin camiası onu konuşuyor... Geçtiğimiz ay alkollü olmasına rağmen direksiyon başına geçerek ehliyetini kaptıran Defne Samyeli, şimdi şoförlü araçla dolaşıyor. Sarıyer'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülenen Defne'nin ilginç tavırları dikkat çekti.
Trafik canavarı Defne Samyeli ehliyeti kaptırınca şoför tuttu! Görüntü vermek istemeyen Defne öyle bir şey yaptı ki herkes onu konuşuyor...
6 AYLIĞINA EL KONULDU
Defne Samyeli geçen ay Sorriso Kuruçeşme'deki sahne programının ardından alkollü olmasına rağmen direksiyon başına geçmiş, Şişli'de polis çevirmesine takılınca ehliyetine 6 aylığına el konulmuştu.
NEREDEYSE MEKANIN İÇİNE SOKTURDU
Defne Samyeli önceki akşam Sarıyer'deki bir balıkçıdaydı. Şarkıcı, çıkışta şoförünün kullandığı aracına bindi. Görüntülenmemek için şoförden aracı mekanın kapısına kadar yanaştırmasını isteyen Samyeli, soruları yanıtsız bıraktı.
Koronavirüse yakalanınca sahne programlarını iptal eden Defne Samyeli, karantina süresi biter bitmez sahnelere geri döndü. Konserlerine tam gaz devam eden ve her giydiği sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran eski sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, alkollü araç kullanırken yakalandı.
Boğazında bir problem yaşadığını belirten şarkıcı, "Boğazımda ufak bir sorun vardı" dedi. Kardeşi Sühan Samyeli ve mekân yetkilisi ile araçta olan Samyeli sorulardan kaçmak isterken talihsiz bir kaza yaşandı. Ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz'la ilgili sorulardan kaçmak için gaza basan Defne Samyeli, trafiğin ileride tıkanmasıyla yeniden durmak zorunda kaldı. Ayağı ezilen ve hastaneye giden kameramanın ise doku zedelenmesi yaşadığı öğrenildi.