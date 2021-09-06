Torununu görmeye ömrü yetmedi! Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy bebeğini kucağına aldı adı bakın ne oldu
Torununu görmeye ömrü yetmedi! Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu. İstanbul Tıp Fakültesi'nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle tedavi gören Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Doğumuna günler kala babasının ölümüyle yıkılan Müjgan Ferhan Şensoy ise bugün ilk bebeğini dünyaya getirdi adı bakın ne oldu...
06.09.2021 17:55
- Son Güncelleme: 06.09.2021 18:04