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Haberler Magazin Torununu görmeye ömrü yetmedi! Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy bebeğini kucağına aldı adı bakın ne oldu

Torununu görmeye ömrü yetmedi! Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy bebeğini kucağına aldı adı bakın ne oldu

Torununu görmeye ömrü yetmedi! Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu. İstanbul Tıp Fakültesi'nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle tedavi gören Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Doğumuna günler kala babasının ölümüyle yıkılan Müjgan Ferhan Şensoy ise bugün ilk bebeğini dünyaya getirdi adı bakın ne oldu...

06.09.2021 17:55 - Son Güncelleme: 06.09.2021 18:04
Torununu görmeye ömrü yetmedi! Ferhan Şensoy’un kızı Müjgan Ferhan Şensoy bebeğini kucağına aldı adı bakın ne oldu

TORUNUNU GÖRMEYE ÖMRÜ YETMEDİ!

Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy bebeğini kucağına aldı, adı bakın ne oldu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Torununu görmeye ömrü yetmedi! Ferhan Şensoy’un kızı Müjgan Ferhan Şensoy bebeğini kucağına aldı adı bakın ne oldu

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etti. Perşembe günü Ses Tiyatrosu'nda yapılan tören ile son yolculuğuna uğurlanan Şensoy, sevenlerini yasa boğdu.

Torununu görmeye ömrü yetmedi! Ferhan Şensoy’un kızı Müjgan Ferhan Şensoy bebeğini kucağına aldı adı bakın ne oldu

DEDE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYORDU

2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dede olmak için gün sayıyordu.

Torununu görmeye ömrü yetmedi! Ferhan Şensoy’un kızı Müjgan Ferhan Şensoy bebeğini kucağına aldı adı bakın ne oldu

32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi. Alınan son dakika haberine göre, Müjgan Ferhan Şensoy bugün doğum yaptı. Cem Öget ve Müjgan Ferhan Şensoy kızlarına Pera adını verdi.

Torununu görmeye ömrü yetmedi! Ferhan Şensoy’un kızı Müjgan Ferhan Şensoy bebeğini kucağına aldı adı bakın ne oldu

HAYATIMIZ ORADA KESİŞTİ

Müjgan Ferhan Şensoy, eşi Cem Öget ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şöyle açıklamıştı: "Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..."

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