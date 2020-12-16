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Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7 setinde maske takmayanlara ateş püskürdü "Kovarım!"
Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7 setinde maske takmayanlara ateş püskürdü "Kovarım!"
Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan Görevimiz Tehlike 7'nin çekimlerine yeniden başladı. İtalya ve İngiltere'de gerçekleştirilen çekimlerde koronavirüs kurallarına titizlikle uyan Cruise, sette maskesini çıkaranlara ateş püskürdü. Tom Cruise'un Londra çekimleri sırasında Kovid-19 kurallarını ihlal ettikleri için ekibi bağıra çağıra azarlamasının ses kaydı ortaya çıktı.
16.12.2020 14:48
- Son Güncelleme: 16.12.2020 14:48
ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Pandemi döneminde film çekilmesi için uyulması zorunlu olan sosyal mesafe ve diğer kurallara uymayanlara tepki gösteren Hollywood'un en pahalı ve en çok iş yapan aktörü Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7 setinde maske takmayanlara ateş püskürdü.
'Görevimiz Tehlike' serisinin yedinci halkasının çekimleri geçtiğimiz mart ayında İtalya'da yapılıyordu.
Ancak koronavirüs nedeniyle çekimler durdurulmuştu. Kısa bir süre önce de filmin çekimlerine tekrar başlandı.
Hem özel hayatında hem de film setlerinde titizliğiyle bilinen 58 yaşındaki Cruise, sette koronavirüs önlemlerine uymayan çalışanlara ateş püskürdü.
Bu ses kaydında Cruise'un "Bir daha bunu yaptığınızı görürsem hepiniz defolup gidersiniz" dediği duyuluyor.