Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7 setinde maske takmayanlara ateş püskürdü "Kovarım!"

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Pandemi döneminde film çekilmesi için uyulması zorunlu olan sosyal mesafe ve diğer kurallara uymayanlara tepki gösteren Hollywood'un en pahalı ve en çok iş yapan aktörü Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7 setinde maske takmayanlara ateş püskürdü.