Tolgahan Sayışman'dan eşi Almeda Abazi ve Miley Cyrus hakkında ağızları açık bırakan itiraf: "Almeda'ya asıldı..."
Tolgahan Sayışman'dan eşi Almeda Abazi ve Miley Cyrus hakkında ağızları açık bırakan itiraf! Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, konuk olduğu programdaki açıklamaları ile gündeme bomba gibi düştü. Sahne şovları, giydikleri ve klipleri ile gündemden düşmeyen dünayaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus meğer oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşine asılmış! İşte detaylar...
08.05.2022 14:03 - Son Güncelleme: 08.05.2022 14:03
"ALMEDA'YA ASILDI..."
Tolgahan Sayışman'dan eşi Almeda Abazi ve Miley Cyrus hakkında ağızları açık bırakan itiraf!
"Miley Cyrus eşime asıldı. Los Angeles'ta restoranda bana baktığını sandım ama bayağı Almeda'ya bakıyormuş" diyen Tolgahan Sayışman'ın itirafı gündeme bomba gibi düştü.