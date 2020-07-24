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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftine 3 milyon TL'lik teklif! Eğer oğulları da olursa...
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftine 3 milyon TL'lik teklif! Eğer oğulları da olursa...
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 3 yıl önce nikah masasına oturmuş ve çift, geçtiğimiz yıl ilk çocukları olan Efehan'ı kucaklarına almışlardı. Evlilikleri ve mütevazı duruşları ile magazin camiasının gözde çiftlerinden olan Sayışman ve Abazi'ye 3 milyon TL'lik reklam teklife geldi. Çift eğer oğulları Efehan ile kamera karşısına geçerse bu rakam büyüyecek.
24.07.2020 11:56
- Son Güncelleme: 24.07.2020 11:56
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, bir ev aletleri markasından reklam teklifi aldı. Efehan doğduğundan bu yana reklam tekliflerinin ardı arkası kesilmeyen çiftin 3 milyon TL'lik teklifa sıcak bakmadığı iddia edildi.
Posta gazetesinin haberine göre; ünlü çift, anlaşmayı kabul ederse, karşılığında 3 milyon TL kazanacak.
Eğer oğulları Efehan da görüntülerde yer alırsa, bu rakam büyüyecek.
Almeda Abazi, bir yaşındaki Efehan'ın reklamda görünmesine pek sıcak bakmıyor.
HAYIRLI EVLAT
Daha önceki yıllarda eşi Almeda Abazi'yla baş başa tekne keyfi yapan oyuncu, bu defa corona virüs nedeniyle ailesini de planlarına dahil etti. Sayışman, kendisi ve eşinin anne-babasıyla yapacağı tekne tatili için de kesenin ağzını açtı.