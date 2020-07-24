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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftine 3 milyon TL'lik teklif! Eğer oğulları da olursa...

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 3 yıl önce nikah masasına oturmuş ve çift, geçtiğimiz yıl ilk çocukları olan Efehan'ı kucaklarına almışlardı. Evlilikleri ve mütevazı duruşları ile magazin camiasının gözde çiftlerinden olan Sayışman ve Abazi'ye 3 milyon TL'lik reklam teklife geldi. Çift eğer oğulları Efehan ile kamera karşısına geçerse bu rakam büyüyecek.

24.07.2020 11:56 - Son Güncelleme: 24.07.2020 11:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





